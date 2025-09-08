Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko

Nella seconda giornata di Eccellenza, l'Atletic Cdr Mutina supera nel derby il Real Formigine (troppa la differenza tra le due squadre), mentre il Terre di Castelli cade a Castelnovo Sotto contro il Brescello (salta mister Fontana?).
ATLETIC CDR MUTINA - REAL FORMIGINE 3-0ATL CDR MUTINA: Auregli,Vacondio,Boilini,Caselli A.,Serra, Ricaldone (c), Cremaschi,Caselli M., Fantastico,Hoxha,Panzanato. A disposizione: Schena,Gargano, Gollini, Lazzaretti, Mazzoni,Canosa,Cuoghi, Bellucci,Teggi. All. Paganelli
Real Formigine: Rosa, Guerri,Maletti,Paglia,Davoli,Diallo,Minino,Arati, Stanco,Waddi,Napoli. A disposizione
Guaitoli,Marverti,Stella,Calcavi,Sejdiraj, Roncaglia,Sighinolfi, Ferrara,Guastalli. All. Mezzetti
Arbitro: Antoni di Reggio
Reti: 17'Teggi, 53' Hoxha, 63' Panzanato
Ammoniti :28' Paglia ,48' Minino ,61' Sighinolfi
BRESCELLO PICCARDO -TERRE DI CASTELLI 1-0BRESCELLO PICCARDO:Giaroli, Buffagni, Binini, Fanti (24’st Notari), Fomov (43’st Contini),Iodice, Truffelli (34’pt Mastaj), Bouhali (36’st Corbelli),Cocconi (C), Rizzi (10’st Marconi), Zaccariello. A disp.:Aimi, Bicaku, De Luca, Rossi. All.Fontana A.
TERRE DI CASTELLI:Gibertini, Barbetta, Hajbi, Vezzani (10’st Caniparoli),Dembacaj (C),Palmiero, Giordano (36’st Nait),Bruno (30’st Ceccarelli),Tzvetkov (36’st Masoch), Mata (15’st Karapici), Esposito. A disp.:Venturelli, Zironi, Gigli, Mondaini. All. Fontana M.
ARBITRO: El Bouazaoui di Chiavari
RETE: 30'pt Binini
Matteo Pierotti