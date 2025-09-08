Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko

Il Terre di Castelli cade a Castelnovo Sotto contro il Brescello, mister Fontana già in bilico

Nella seconda giornata di Eccellenza, l'Atletic Cdr Mutina supera nel derby il Real Formigine (troppa la differenza tra le due squadre), mentre il Terre di Castelli cade a Castelnovo Sotto contro il Brescello (salta mister Fontana?).

ATLETIC CDR MUTINA - REAL FORMIGINE 3-0

ATL CDR MUTINA: Auregli,Vacondio,Boilini,Caselli A.,Serra, Ricaldone (c), Cremaschi,Caselli M., Fantastico,Hoxha,Panzanato. A disposizione: Schena,Gargano, Gollini, Lazzaretti, Mazzoni,Canosa,Cuoghi, Bellucci,Teggi. All. Paganelli
Real Formigine: Rosa, Guerri,Maletti,Paglia,Davoli,Diallo,Minino,Arati, Stanco,Waddi,Napoli. A disposizione
Guaitoli,Marverti,Stella,Calcavi,Sejdiraj, Roncaglia,Sighinolfi, Ferrara,Guastalli. All. Mezzetti
Arbitro: Antoni di Reggio
Reti: 17'Teggi, 53' Hoxha, 63' Panzanato
Ammoniti :28' Paglia ,48' Minino ,61' Sighinolfi

BRESCELLO PICCARDO -TERRE DI CASTELLI 1-0

BRESCELLO PICCARDO:Giaroli, Buffagni, Binini, Fanti (24’st Notari), Fomov (43’st Contini),Iodice, Truffelli (34’pt Mastaj), Bouhali (36’st Corbelli),Cocconi (C), Rizzi (10’st Marconi), Zaccariello. A disp.:Aimi, Bicaku, De Luca, Rossi. All.Fontana A.
TERRE DI CASTELLI:Gibertini, Barbetta, Hajbi, Vezzani (10’st Caniparoli),Dembacaj (C),Palmiero, Giordano (36’st Nait),Bruno (30’st Ceccarelli),Tzvetkov (36’st Masoch), Mata (15’st Karapici), Esposito. A disp.:Venturelli, Zironi, Gigli, Mondaini. All. Fontana M.
ARBITRO: El Bouazaoui di Chiavari
RETE: 30'pt Binini
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

