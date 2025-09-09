Eccellenza, è ufficiale: Cattani è il nuovo allenatore del Terre

Adesso c'è anche l'ufficialità: Francesco Cattani è il nuovo allenatore del Terre di Castelli (si tratta per lui di un ritorno a Castelvetro). Ecco il comunicato della società: 'La società Terre di Castelli 1907 ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra di Eccellenza a mister Francesco Cattani a cui diamo un caloroso benvenuto'.

Il debutto del mister avverrà già domani, mercoledì, in coppa ad Arceto (ore 15.30) contro l'Arcetana.

Sulle dichiarazioni un po' pesanti dell'ex tecnico del Terre Mirco Fontana, il ds Alessandro Ghidini ha voluto precisare: 'Non voglio replicare alle sue dichiarazioni, ma quando dice che sia io che Pepe gli abbiamo messo contro i giocatori, non è assolutamente vero ed è una dichiarazione di cattivo gusto. Gli auguro comunque il meglio'.

Cattani era dunque la prima scelta perché il ds Ghidini l'aveva a Castelfranco e lo scorso anno al Formigine dove ha fatto davvero bene. Questa mattina erano circolati anche altri nomi come Salmi, Gallicchio, Notari e Apolloni, ma la società aveva già deciso da ieri di affidare la panchina a Cattani.

Matteo Pierotti

