Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, altra novità al Terre: Luppi rimane come direttore amministrativo

Eccellenza, altra novità al Terre: Luppi rimane come direttore amministrativo

Un ruolo nuovo anche per Marco Ballotta a cui è stato affidato il compito di preparatore dei portieri

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Alessandro Luppi non è più il direttore generale del Terre di Castelli. E' lui stesso a comunicarcelo: “Comunico qui il termine dei miei incarichi in ambito tecnico per il Terre di Castelli. Rimarrò in accordo con il presidente Ali Aden come direttore amministrativo. Ringrazio tutti indistintamente per la collaborazione di questi anni ed auguro il meglio a tutti”. Continua dunque la rivoluzione al Terre. Dopo la mancata conferma del ds Piero Buttita (ma quando sarà ufcializzata?), l'arrivo al suo posto di Alessandro Ghidini e del suo fdo collaboratore Vincenzo Pepe, ora anche questa novità per quanto riguarda l'ambito tecnico.
Un ruolo nuovo anche per Marco Ballotta a cui è stato affidato il compito di preparatore dei portieri.
Intanto domenica inizia la stagione: il Terre sarà impegnato a Formigine (ore 17.30) nella gara del primo turno della coppa di Eccellenza.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera

Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera

Eccellenza, la Spal va agli argentini e così il Terre di Castelli rimane a Castelvetro

Eccellenza, la Spal va agli argentini e così il Terre di Castelli rimane a Castelvetro

Dilettanti, Galli (Terre di Castelli) rassicura: 'Il progetto giovanile va avanti'

Dilettanti, Galli (Terre di Castelli) rassicura: 'Il progetto giovanile va avanti'

Eccellenza, il Terre di Castelli vuole rilevare la Spal

Eccellenza, il Terre di Castelli vuole rilevare la Spal

Eccellenza, mister Borghi: 'Terre di Castelli da primi posti, Cdr Mutina da playoff, Formigine da centro classifica'

Eccellenza, mister Borghi: 'Terre di Castelli da primi posti, Cdr Mutina da playoff, Formigine da centro classifica'

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Sinner si ritira per un malessere, Alcaraz vince a Cincinnati

Sinner si ritira per un malessere, Alcaraz vince a Cincinnati

Coppa Italia: Torino-Modena 1-0

Coppa Italia: Torino-Modena 1-0

ll Volley Modena riparte, di nuovo in campo per preparare il ritorno in A2

ll Volley Modena riparte, di nuovo in campo per preparare il ritorno in A2

Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga