Eccellenza, altra novità al Terre: Luppi rimane come direttore amministrativo

Alessandro Luppi non è più il direttore generale del Terre di Castelli. E' lui stesso a comunicarcelo: “Comunico qui il termine dei miei incarichi in ambito tecnico per il Terre di Castelli. Rimarrò in accordo con il presidente Ali Aden come direttore amministrativo. Ringrazio tutti indistintamente per la collaborazione di questi anni ed auguro il meglio a tutti”. Continua dunque la rivoluzione al Terre. Dopo la mancata conferma del ds Piero Buttita (ma quando sarà ufcializzata?), l'arrivo al suo posto di Alessandro Ghidini e del suo fdo collaboratore Vincenzo Pepe, ora anche questa novità per quanto riguarda l'ambito tecnico.
Un ruolo nuovo anche per Marco Ballotta a cui è stato affidato il compito di preparatore dei portieri.
Intanto domenica inizia la stagione: il Terre sarà impegnato a Formigine (ore 17.30) nella gara del primo turno della coppa di Eccellenza.
Matteo Pierotti
