Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, Terre di Castelli e Cdr Mutina si annullano

Eccellenza, Terre di Castelli e Cdr Mutina si annullano

Finisce 0-0 il derby tra Terre di Castelli e Cdr Mutina. Prima fase in completo controllo da parte della squadra di casa, ripresa targata ospiti

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Finisce 0-0 il derby tra Terre di Castelli e Cdr Mutina. Un pareggio tutto sommato giusto. Prima fase in completo controllo da parte della squadra di casa. Al 16' scambio prolungato al limite tra Mata-Nait e Giordano, quest’ultimo arriva alla conclusione da dentro l’area che viene deviata e facile preda di Auregli. Al 20' ripartenza della Cdr con Fantastico che si accentra e colpisce alto. Al 38' su angolo di Mata, tiro al volo di Esposito, palla fuori. Al 45' colpo di testa di Dembacaj fuori dallo specchio. Al 59' azione dalla sinistra, cross di Hajbi, sulla respinta il tiro di Giordano viene deviato in angolo. Palla su Caniparoli, cross per Guidone, scarico per Mata che calcia da fuori area, Auregli para sicuro. Poi occasione per Caniparoli, palla alta. Discesa di Caniparoli, palla al centro per Tzevtkov che al volo colpisce poco fuori. Finisce 0-0.

Tabellino

TERRE DI CASTELLI-ATLETIC CDR MUTINA 0-0
TERRE DI CASTELLI 1907: Gibertini, Zironi, Hajbi, Bruno, Dembacaj, Palmiero, Giordano (87’ Vezzani), Nait (62’ Caniparoli), Guidone,(85’ Masoch) Mata, (85’ Tzevtkov) Esposito (74’ Karapici). A disp. Venturelli, Barbetta, Gigli, Ceccarelli. All. Fontana
ATL.CDR MUTINA: Auregli, Vacondio, Boilini (87’ Ognibene), Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi (63’ Gollini), Caselli M., Fantastico, Cremaschi (74’ Hoxha), Panzanato. A disp. Schena, Lazzaretti, Gargano, Canosa, Bellucci, Teggi. All. Paganelli
Arbitro: Cavalazzi di Lugo
Note: ammoniti: Vacondio, Nait
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, domenica si parte: ecco le rose delle tre modenesi

Eccellenza, domenica si parte: ecco le rose delle tre modenesi

Eccellenza, altra novità al Terre: Luppi rimane come direttore amministrativo

Eccellenza, altra novità al Terre: Luppi rimane come direttore amministrativo

Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera

Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera

Eccellenza, la Spal va agli argentini e così il Terre di Castelli rimane a Castelvetro

Eccellenza, la Spal va agli argentini e così il Terre di Castelli rimane a Castelvetro

Dilettanti, Galli (Terre di Castelli) rassicura: 'Il progetto giovanile va avanti'

Dilettanti, Galli (Terre di Castelli) rassicura: 'Il progetto giovanile va avanti'

Eccellenza, il Terre di Castelli vuole rilevare la Spal

Eccellenza, il Terre di Castelli vuole rilevare la Spal

Articoli più Letti Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, un buon Formigine non basta: passa lo Zola

Eccellenza, un buon Formigine non basta: passa lo Zola

Modena - Avellino il post partita con Sottil e Defrel: un risultato che sta stretto

Modena - Avellino il post partita con Sottil e Defrel: un risultato che sta stretto

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Carpi vince in trasferta: Zagnoni condanna la Pianese

Il Carpi vince in trasferta: Zagnoni condanna la Pianese