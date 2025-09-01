Eccellenza, Terre di Castelli e Cdr Mutina si annullano

Finisce 0-0 il derby tra Terre di Castelli e Cdr Mutina. Un pareggio tutto sommato giusto. Prima fase in completo controllo da parte della squadra di casa. Al 16' scambio prolungato al limite tra Mata-Nait e Giordano, quest’ultimo arriva alla conclusione da dentro l’area che viene deviata e facile preda di Auregli. Al 20' ripartenza della Cdr con Fantastico che si accentra e colpisce alto. Al 38' su angolo di Mata, tiro al volo di Esposito, palla fuori. Al 45' colpo di testa di Dembacaj fuori dallo specchio. Al 59' azione dalla sinistra, cross di Hajbi, sulla respinta il tiro di Giordano viene deviato in angolo. Palla su Caniparoli, cross per Guidone, scarico per Mata che calcia da fuori area, Auregli para sicuro. Poi occasione per Caniparoli, palla alta. Discesa di Caniparoli, palla al centro per Tzevtkov che al volo colpisce poco fuori. Finisce 0-0.



Tabellino

TERRE DI CASTELLI-ATLETIC CDR MUTINA 0-0TERRE DI CASTELLI 1907: Gibertini, Zironi, Hajbi, Bruno, Dembacaj, Palmiero, Giordano (87’ Vezzani), Nait (62’ Caniparoli), Guidone,(85’ Masoch) Mata, (85’ Tzevtkov) Esposito (74’ Karapici). A disp. Venturelli, Barbetta, Gigli, Ceccarelli. All. FontanaATL.CDR MUTINA: Auregli, Vacondio, Boilini (87’ Ognibene), Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi (63’ Gollini), Caselli M., Fantastico, Cremaschi (74’ Hoxha), Panzanato. A disp. Schena, Lazzaretti, Gargano, Canosa, Bellucci, Teggi. All. PaganelliArbitro: Cavalazzi di LugoNote: ammoniti: Vacondio, Nait