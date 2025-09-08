Promozione, il Maranello festeggia con bomber Schiavone

PROMOZIONE B: I TABELLINI

Grazie a un gol nel finale di bomber Schiavone, il Maranello supera la Sammartinese. Maranello subito in vantaggio al 4’: Orlandi mette un cross perfetto di mancino che scavalca la difesa, e Barani al volo di destro trova un gol splendido battendo Falavigna. Non passa molto tempo e arriva il pareggio ospite: pallone che arriva in area e Vitiello è bravo a calciare al volo, trovando l’1-1. Al 26’ Barani da calcio piazzato mette un ottimo pallone in mezzo, Tognin colpisce di testa in controbalzo ma la sfera finisce alta.Il secondo tempo si apre con una buona occasione per i locali: Zagari pesca Barani che di petto appoggia a Schiavone, il cui tiro viene bloccato da Falavigna. Al 60’ bellissima azione del Maranello porta Schiavone a tu per tu con il portiere, ma viene atterrato in area da Bega. Sul dischetto si presenta il numero 9, che non sbaglia e riporta avanti i suoi. Poco meno di dieci minuti dopo, la Sammartinese riacciuffa il pari con Singh, che smarcato in area batte Khalfaoui di testa.All’80’ Evangelisti tenta un cross che si trasforma in tiro, ma Falavigna riesce a salvarsi in corner. All’87’ Ametta prova la conclusione dai 30 metri, che però termina alta.Un minuto più tardi, all’88’, Fontana pennella un cross perfetto per Schiavone, che di testa trova un gol bellissimo. Primi tre punti per il Maranello, sul campo che torna a respirare aria di Promozione dopo sei lunghi anni in Prima categoria.Casalgrande-Masone 0-2Reti: 9' pt Valmori, 40' pt MohmohCASALGRANDE: Marcantonio, Palladini (39' st Pezzi), Hoxha, Pacella, Sabbadin, Runaj (16' st Strozzi), Mediani (35' st Peterlini), Sekyere, De Carluccio (35' st Di Costanzo), Malavasi (26' st Cannas), Lecce. A disp.: Ancone, Giordano, Pigoni, Zanti. All.: DaliaMASONE: Giaroli, Ventura (40' st Melioli), Valmori, Bonaccini R., Burani (20' st Pozzi), Zagnoli, Paoli (12' st Bonaccini D.), Tascedda, Jocic (43' st Uhunamure), Mohmoh (9' st Gvianidze), Campaniello. A disp.: Catellani, De Donno, Crotti, Battigello, Melioli. All.: MarchesiniArbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammoniti Mediani, Sekyere, Campaniello, Bonaccini R.; espulso Bonaccini R. (M) al 21' st per doppia ammonizioneCastelnuovo-Castellarano 1-1Reti: 30' pt Rizzuto (Cl), 44' st Cantaroni (Cn)CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Pivetti, Cavani, Baroni, Manini, Bellei Ponzi (25' st Paltrinieri), Veneri (11' st Le Guern), Carbone (11' st Fugallo), Bellentani (28' st Cantaroni), Ienna (25' st Copertino). A disp.: Ripesi, Reggiani, Mazzoli, Baffo. All.: CasagrandiCASTELLARANO: Lanzotti, Saccani, Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Turci (29' st Longu), Baldelli, Travagliati, Rizzuto (41' st Pittalis), Zinani.A disp.: Peddis, Guicciardi, Dakoli, Tincani, Grignani, Boccedi. All.: Lodi RizziniArbitro: Bella di BolognaNote: ammoniti Zinani, Turci, Cantaroni, Rizzuto, Travagliati, Gilioli.Maranello-Sammartinese 3-2Reti: 4' pt Barani (M), 18' pt Vitiello (S), 16' st su rig., 43' st Schiavone (M), 23' st Singh (S)MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite, Orlandi, Fontana, Tognin, Seghizzi (10' st Evangelisti), Barani (29' st Saccani), Restilli (10' st Zagari), Schiavone, Totaro (41' st Galli), Rockson (10' st Baafi). A disp.: Mawuli, Anang, Damiano, Trotta. All.: Tosi.SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali (33' st Corradini), Montipò, Barbieri, Re, Bega, Valentini, Bianchini (41' st Perini), Sula (3' st Ametta), Salsi S., Vitiello (22' st Singh). A disp.: Mantovan, Berselli, Malaguti, Toscano, Gigante. All.: Salsi A.Arbitro: Raule di Bologna.Note: ammoniti Orlandi, Fontana, Tognin, Galli, Carnevali, Re, Bega, BianchiniMedolla San Felice-Virtus Correggio 2-0Reti: 20' pt, 42' st Djwomo AdusaMEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli (37' st Bugneac), Abusoglu, Tecku (18' st Stabellini), Franco (14' st Zanoli), Djwomo Adusa (50' st Camara). A disp.: Atti, Benassi, Marconi, Leozappa, Bagni. All.: Semeraro.VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (40' st Bizzarri), Bottoni (36' st Carretti L.), Corradi (1' st Davoli M.), Pedrazzoli, Casarini, Santini (31' st Davoli F.), Mustica, Benevelli (36' st Ferrari), Guidetti, Boccher.A disp.: Morgotti, Aveni, Acquafresca, Morandi. All.: Carretti M.Arbitro: Bellini di Modena.Note: ammoniti Malavasi, Assohoun, Pedrazzoli, CasariniSanmichelese-Virtus Camposanto 3-2Reti: 7' pt su rig., 26' st Notari (S), 18' pt Bortolazzi (V), 4' st su rig. Tammaro (V), 32' st Vernia (S)SANMICHELESE: Schiuma, Fontanili (40' st Costa), Ashong, Baisi, Tardini (23' st Merli), Farina, Alicchi, Spezzani (23' st Casta), Notari (36' st Peddis), Manzini, Vernia. A disp.: Paganelli, Ferrari, Rafrari, Teneggi, Gorzanelli. All.: AzzurroVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azondow (38' st Acanfora), Boschetto, Grazia, Pjolla, Vitiello, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (18' st Gripshi), Mambrini (10' st Diegoli), Tammaro. A disp.: Guandalini, Malavasi, Casari, Natali, Mogavero. All.: LuppiArbitro: Borelli di ParmaNote: ammoniti Alicchi, Vernia, Casta, Pjolla, Vitiello, Denteh.Solierese-Riese 0-0SOLIERESE: Tosi, Gianelli, Ligabue, Laino (41' st Mecorrapaj), Vignocchi, Mandreoli, Boschetti, Vaccari (17' st Marani), Caselli, Bozzani (5' st Fennino), Dapoto (35' st D'Ambrosio). A disp.: Prejmerean, Berni, Bartolomeo, Pagano, Tagliavini. All.: Greco.RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Manicardi, Borghi (27' st Pirondi), Bonora, Marastoni, Di Stasio (9' st Teocoli), Incerti, Fontanesi, Mazzoli (47' st Iemmi), Valenti (27' st Prandi). A disp.: Benati, Carra, Canalini, Barbieri, Leonardi. All.: Pavesi.Arbitro: Casali di Bologna.Note: ammoniti Dapoto, Cuoghi, ValentiSporting Scandiano-Baiso Secchia 2-0Reti: 40' pt Romani, 25' st RinaldiniSPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Romani (22' st Ferrari R.), Muratori, Ferrari M. (40' st Leoncelli), Valestri, Saetti Baraldi, Solla (12' st Saetti), Bottazzi, Corbelli (22' st Quartieri), Barbieri, Rinaldini (35' st Giorgi D.). A disp.: Taglini, Giorgi C., Lasagni, Grisendi. All.: Giardina.BAISO SECCHIA: Baiocchini, Bonini, Silvestri (22' st Ovi), Gazzotti, Morselli, Paglia, Pavarini (40' st Caselli), Bertolani (15' st Pederzini), Benassi (29' st Viviroli), Caputo, Barozzi (35' st Briselli). A disp.: Brevini, Casini, Ghirelli, Zanetti. All.: Baroni.Arbitro: Fogacci di Bologna.Note: ammonito SaettiUnited Carpi-Montombraro 2-1Reti: 12' Nadiri (U), 70' Zattini (M), 86' Gazzini (U)UNITED CARPI: Chiossi, Posponi (67' Gianasi), Kundome, Gazzini, Paramatti, Amura, Giovannini (82' Vezzani), Mebelli (59' Pellacani), Kolaveri (85' Baraldi), Nadiri, Crispino (82' De Marino). A disp.: Bordini, Ficarelli, Nappa, Malvezzi. All.: GilioliMONTOMBRARO: Guerrieri, Hinek G. (74' Corroppoli S.), Sighinolfi G. (59' Marra), Borri (74' Dosi), Corroppoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A., Momodu, Hinek R., Zattini. A disp.: Cinelli, Gibertoni, Migliori, Magli, Nardi, Pappalardo. All.: AntonelliArbitro: Manzitti di ModenaNote: ammoniti Posponi, Gazzini, Sighinolfi A., Hinek, Pappalardo, Corroppoli S