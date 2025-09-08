Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, il Maranello festeggia con bomber Schiavone

Promozione, il Maranello festeggia con bomber Schiavone

Vincono anche Medolla, Sanmichelese e United Carpi. Pari della Solierese e del Castelnuovo

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Grazie a un gol nel finale di bomber Schiavone, il Maranello supera la Sammartinese. Maranello subito in vantaggio al 4’: Orlandi mette un cross perfetto di mancino che scavalca la difesa, e Barani al volo di destro trova un gol splendido battendo Falavigna. Non passa molto tempo e arriva il pareggio ospite: pallone che arriva in area e Vitiello è bravo a calciare al volo, trovando l’1-1. Al 26’ Barani da calcio piazzato mette un ottimo pallone in mezzo, Tognin colpisce di testa in controbalzo ma la sfera finisce alta.
Il secondo tempo si apre con una buona occasione per i locali: Zagari pesca Barani che di petto appoggia a Schiavone, il cui tiro viene bloccato da Falavigna. Al 60’ bellissima azione del Maranello porta Schiavone a tu per tu con il portiere, ma viene atterrato in area da Bega. Sul dischetto si presenta il numero 9, che non sbaglia e riporta avanti i suoi. Poco meno di dieci minuti dopo, la Sammartinese riacciuffa il pari con Singh, che smarcato in area batte Khalfaoui di testa.
All’80’ Evangelisti tenta un cross che si trasforma in tiro, ma Falavigna riesce a salvarsi in corner. All’87’ Ametta prova la conclusione dai 30 metri, che però termina alta.
Un minuto più tardi, all’88’, Fontana pennella un cross perfetto per Schiavone, che di testa trova un gol bellissimo. Primi tre punti per il Maranello, sul campo che torna a respirare aria di Promozione dopo sei lunghi anni in Prima categoria.

PROMOZIONE B: I TABELLINI

Casalgrande-Masone 0-2
Reti: 9' pt Valmori, 40' pt Mohmoh
CASALGRANDE: Marcantonio, Palladini (39' st Pezzi), Hoxha, Pacella, Sabbadin, Runaj (16' st Strozzi), Mediani (35' st Peterlini), Sekyere, De Carluccio (35' st Di Costanzo), Malavasi (26' st Cannas), Lecce. A disp.: Ancone, Giordano, Pigoni, Zanti. All.: Dalia
MASONE: Giaroli, Ventura (40' st Melioli), Valmori, Bonaccini R., Burani (20' st Pozzi), Zagnoli, Paoli (12' st Bonaccini D.), Tascedda, Jocic (43' st Uhunamure), Mohmoh (9' st Gvianidze), Campaniello. A disp.: Catellani, De Donno, Crotti, Battigello, Melioli. All.: Marchesini
Arbitro: Bidzogo di Parma
Note: ammoniti Mediani, Sekyere, Campaniello, Bonaccini R.; espulso Bonaccini R. (M) al 21' st per doppia ammonizioneCastelnuovo-Castellarano 1-1
Reti: 30' pt Rizzuto (Cl), 44' st Cantaroni (Cn)
CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Pivetti, Cavani, Baroni, Manini, Bellei Ponzi (25' st Paltrinieri), Veneri (11' st Le Guern), Carbone (11' st Fugallo), Bellentani (28' st Cantaroni), Ienna (25' st Copertino). A disp.: Ripesi, Reggiani, Mazzoli, Baffo. All.: Casagrandi
CASTELLARANO: Lanzotti, Saccani, Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Turci (29' st Longu), Baldelli, Travagliati, Rizzuto (41' st Pittalis), Zinani.
A disp.: Peddis, Guicciardi, Dakoli, Tincani, Grignani, Boccedi. All.: Lodi Rizzini
Arbitro: Bella di Bologna
Note: ammoniti Zinani, Turci, Cantaroni, Rizzuto, Travagliati, Gilioli.Maranello-Sammartinese 3-2
Reti: 4' pt Barani (M), 18' pt Vitiello (S), 16' st su rig., 43' st Schiavone (M), 23' st Singh (S)
MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite, Orlandi, Fontana, Tognin, Seghizzi (10' st Evangelisti), Barani (29' st Saccani), Restilli (10' st Zagari), Schiavone, Totaro (41' st Galli), Rockson (10' st Baafi). A disp.: Mawuli, Anang, Damiano, Trotta. All.: Tosi.
SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali (33' st Corradini), Montipò, Barbieri, Re, Bega, Valentini, Bianchini (41' st Perini), Sula (3' st Ametta), Salsi S., Vitiello (22' st Singh). A disp.: Mantovan, Berselli, Malaguti, Toscano, Gigante. All.: Salsi A.
Arbitro: Raule di Bologna.
Note: ammoniti Orlandi, Fontana, Tognin, Galli, Carnevali, Re, Bega, BianchiniMedolla San Felice-Virtus Correggio 2-0
Reti: 20' pt, 42' st Djwomo Adusa
MEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli (37' st Bugneac), Abusoglu, Tecku (18' st Stabellini), Franco (14' st Zanoli), Djwomo Adusa (50' st Camara). A disp.: Atti, Benassi, Marconi, Leozappa, Bagni. All.: Semeraro.
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (40' st Bizzarri), Bottoni (36' st Carretti L.), Corradi (1' st Davoli M.), Pedrazzoli, Casarini, Santini (31' st Davoli F.), Mustica, Benevelli (36' st Ferrari), Guidetti, Boccher.
A disp.: Morgotti, Aveni, Acquafresca, Morandi. All.: Carretti M.
Arbitro: Bellini di Modena.
Note: ammoniti Malavasi, Assohoun, Pedrazzoli, CasariniSanmichelese-Virtus Camposanto 3-2
Reti: 7' pt su rig., 26' st Notari (S), 18' pt Bortolazzi (V), 4' st su rig. Tammaro (V), 32' st Vernia (S)
SANMICHELESE: Schiuma, Fontanili (40' st Costa), Ashong, Baisi, Tardini (23' st Merli), Farina, Alicchi, Spezzani (23' st Casta), Notari (36' st Peddis), Manzini, Vernia. A disp.: Paganelli, Ferrari, Rafrari, Teneggi, Gorzanelli. All.: Azzurro
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azondow (38' st Acanfora), Boschetto, Grazia, Pjolla, Vitiello, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (18' st Gripshi), Mambrini (10' st Diegoli), Tammaro. A disp.: Guandalini, Malavasi, Casari, Natali, Mogavero. All.: Luppi
Arbitro: Borelli di Parma
Note: ammoniti Alicchi, Vernia, Casta, Pjolla, Vitiello, Denteh.Solierese-Riese 0-0
SOLIERESE: Tosi, Gianelli, Ligabue, Laino (41' st Mecorrapaj), Vignocchi, Mandreoli, Boschetti, Vaccari (17' st Marani), Caselli, Bozzani (5' st Fennino), Dapoto (35' st D'Ambrosio). A disp.: Prejmerean, Berni, Bartolomeo, Pagano, Tagliavini. All.: Greco.
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Manicardi, Borghi (27' st Pirondi), Bonora, Marastoni, Di Stasio (9' st Teocoli), Incerti, Fontanesi, Mazzoli (47' st Iemmi), Valenti (27' st Prandi). A disp.: Benati, Carra, Canalini, Barbieri, Leonardi. All.: Pavesi.
Arbitro: Casali di Bologna.
Note: ammoniti Dapoto, Cuoghi, ValentiSporting Scandiano-Baiso Secchia 2-0
Reti: 40' pt Romani, 25' st Rinaldini
SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Romani (22' st Ferrari R.), Muratori, Ferrari M. (40' st Leoncelli), Valestri, Saetti Baraldi, Solla (12' st Saetti), Bottazzi, Corbelli (22' st Quartieri), Barbieri, Rinaldini (35' st Giorgi D.). A disp.: Taglini, Giorgi C., Lasagni, Grisendi. All.: Giardina.
BAISO SECCHIA: Baiocchini, Bonini, Silvestri (22' st Ovi), Gazzotti, Morselli, Paglia, Pavarini (40' st Caselli), Bertolani (15' st Pederzini), Benassi (29' st Viviroli), Caputo, Barozzi (35' st Briselli). A disp.: Brevini, Casini, Ghirelli, Zanetti. All.: Baroni.
Arbitro: Fogacci di Bologna.
Note: ammonito SaettiUnited Carpi-Montombraro 2-1
Reti: 12' Nadiri (U), 70' Zattini (M), 86' Gazzini (U)
UNITED CARPI: Chiossi, Posponi (67' Gianasi), Kundome, Gazzini, Paramatti, Amura, Giovannini (82' Vezzani), Mebelli (59' Pellacani), Kolaveri (85' Baraldi), Nadiri, Crispino (82' De Marino). A disp.: Bordini, Ficarelli, Nappa, Malvezzi. All.: Gilioli
MONTOMBRARO: Guerrieri, Hinek G. (74' Corroppoli S.), Sighinolfi G. (59' Marra), Borri (74' Dosi), Corroppoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A., Momodu, Hinek R., Zattini. A disp.: Cinelli, Gibertoni, Migliori, Magli, Nardi, Pappalardo. All.: Antonelli
Arbitro: Manzitti di Modena
Note: ammoniti Posponi, Gazzini, Sighinolfi A., Hinek, Pappalardo, Corroppoli S
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli

Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli

Scandalo Amo, Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia): 'Ferita inferta alla credibilità delle istituzioni'

Scandalo Amo, Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia): 'Ferita inferta alla credibilità delle istituzioni'

Pronto Soccorso di Baggiovara, paziente in stato di alterazione

Pronto Soccorso di Baggiovara, paziente in stato di alterazione

Scandalo Amo, Mezzetti richiama Reggianini: 'Avevamo chiesto di procedere celermente con la denuncia'

Scandalo Amo, Mezzetti richiama Reggianini: 'Avevamo chiesto di procedere celermente con la denuncia'

'Urbanistica, giunta Mezzetti abbia il coraggio di una visione diversa della crescita cittadina'

'Urbanistica, giunta Mezzetti abbia il coraggio di una visione diversa della crescita cittadina'

Modena ruota panoramica chiusa: chi mal opra, male al fine aspetta

Modena ruota panoramica chiusa: chi mal opra, male al fine aspetta

Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Sinner abdica, ora il numero 1 al mondo è Alcaraz

Sinner abdica, ora il numero 1 al mondo è Alcaraz

Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko

Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko

Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

Italvolley femminile nella leggenda: trionfo ai Mondiali, piegata la Turchia

Italvolley femminile nella leggenda: trionfo ai Mondiali, piegata la Turchia