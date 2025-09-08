Promozione, il Maranello festeggia con bomber Schiavone

Il secondo tempo si apre con una buona occasione per i locali: Zagari pesca Barani che di petto appoggia a Schiavone, il cui tiro viene bloccato da Falavigna. Al 60’ bellissima azione del Maranello porta Schiavone a tu per tu con il portiere, ma viene atterrato in area da Bega. Sul dischetto si presenta il numero 9, che non sbaglia e riporta avanti i suoi. Poco meno di dieci minuti dopo, la Sammartinese riacciuffa il pari con Singh, che smarcato in area batte Khalfaoui di testa.
All’80’ Evangelisti tenta un cross che si trasforma in tiro, ma Falavigna riesce a salvarsi in corner. All’87’ Ametta prova la conclusione dai 30 metri, che però termina alta.
PROMOZIONE B: I TABELLINICasalgrande-Masone 0-2
Reti: 9' pt Valmori, 40' pt Mohmoh
CASALGRANDE: Marcantonio, Palladini (39' st Pezzi), Hoxha, Pacella, Sabbadin, Runaj (16' st Strozzi), Mediani (35' st Peterlini), Sekyere, De Carluccio (35' st Di Costanzo), Malavasi (26' st Cannas), Lecce. A disp.: Ancone, Giordano, Pigoni, Zanti. All.: Dalia
MASONE: Giaroli, Ventura (40' st Melioli), Valmori, Bonaccini R., Burani (20' st Pozzi), Zagnoli, Paoli (12' st Bonaccini D.), Tascedda, Jocic (43' st Uhunamure), Mohmoh (9' st Gvianidze), Campaniello. A disp.: Catellani, De Donno, Crotti, Battigello, Melioli. All.: Marchesini
Arbitro: Bidzogo di Parma
Note: ammoniti Mediani, Sekyere, Campaniello, Bonaccini R.; espulso Bonaccini R. (M) al 21' st per doppia ammonizioneCastelnuovo-Castellarano 1-1
Reti: 30' pt Rizzuto (Cl), 44' st Cantaroni (Cn)
CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Pivetti, Cavani, Baroni, Manini, Bellei Ponzi (25' st Paltrinieri), Veneri (11' st Le Guern), Carbone (11' st Fugallo), Bellentani (28' st Cantaroni), Ienna (25' st Copertino). A disp.: Ripesi, Reggiani, Mazzoli, Baffo. All.: Casagrandi
CASTELLARANO: Lanzotti, Saccani, Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Turci (29' st Longu), Baldelli, Travagliati, Rizzuto (41' st Pittalis), Zinani.
Arbitro: Bella di Bologna
Note: ammoniti Zinani, Turci, Cantaroni, Rizzuto, Travagliati, Gilioli.Maranello-Sammartinese 3-2
Reti: 4' pt Barani (M), 18' pt Vitiello (S), 16' st su rig., 43' st Schiavone (M), 23' st Singh (S)
MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite, Orlandi, Fontana, Tognin, Seghizzi (10' st Evangelisti), Barani (29' st Saccani), Restilli (10' st Zagari), Schiavone, Totaro (41' st Galli), Rockson (10' st Baafi). A disp.: Mawuli, Anang, Damiano, Trotta. All.: Tosi.
SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali (33' st Corradini), Montipò, Barbieri, Re, Bega, Valentini, Bianchini (41' st Perini), Sula (3' st Ametta), Salsi S., Vitiello (22' st Singh). A disp.: Mantovan, Berselli, Malaguti, Toscano, Gigante. All.: Salsi A.
Arbitro: Raule di Bologna.
Note: ammoniti Orlandi, Fontana, Tognin, Galli, Carnevali, Re, Bega, BianchiniMedolla San Felice-Virtus Correggio 2-0
Reti: 20' pt, 42' st Djwomo Adusa
MEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli (37' st Bugneac), Abusoglu, Tecku (18' st Stabellini), Franco (14' st Zanoli), Djwomo Adusa (50' st Camara). A disp.: Atti, Benassi, Marconi, Leozappa, Bagni. All.: Semeraro.
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (40' st Bizzarri), Bottoni (36' st Carretti L.), Corradi (1' st Davoli M.), Pedrazzoli, Casarini, Santini (31' st Davoli F.), Mustica, Benevelli (36' st Ferrari), Guidetti, Boccher.
Arbitro: Bellini di Modena.
Note: ammoniti Malavasi, Assohoun, Pedrazzoli, CasariniSanmichelese-Virtus Camposanto 3-2
Reti: 7' pt su rig., 26' st Notari (S), 18' pt Bortolazzi (V), 4' st su rig. Tammaro (V), 32' st Vernia (S)
SANMICHELESE: Schiuma, Fontanili (40' st Costa), Ashong, Baisi, Tardini (23' st Merli), Farina, Alicchi, Spezzani (23' st Casta), Notari (36' st Peddis), Manzini, Vernia. A disp.: Paganelli, Ferrari, Rafrari, Teneggi, Gorzanelli. All.: Azzurro
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azondow (38' st Acanfora), Boschetto, Grazia, Pjolla, Vitiello, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (18' st Gripshi), Mambrini (10' st Diegoli), Tammaro. A disp.: Guandalini, Malavasi, Casari, Natali, Mogavero. All.: Luppi
Arbitro: Borelli di Parma
Note: ammoniti Alicchi, Vernia, Casta, Pjolla, Vitiello, Denteh.Solierese-Riese 0-0
SOLIERESE: Tosi, Gianelli, Ligabue, Laino (41' st Mecorrapaj), Vignocchi, Mandreoli, Boschetti, Vaccari (17' st Marani), Caselli, Bozzani (5' st Fennino), Dapoto (35' st D'Ambrosio). A disp.: Prejmerean, Berni, Bartolomeo, Pagano, Tagliavini. All.: Greco.
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Manicardi, Borghi (27' st Pirondi), Bonora, Marastoni, Di Stasio (9' st Teocoli), Incerti, Fontanesi, Mazzoli (47' st Iemmi), Valenti (27' st Prandi). A disp.: Benati, Carra, Canalini, Barbieri, Leonardi. All.: Pavesi.
Arbitro: Casali di Bologna.
Note: ammoniti Dapoto, Cuoghi, ValentiSporting Scandiano-Baiso Secchia 2-0
Reti: 40' pt Romani, 25' st Rinaldini
SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Romani (22' st Ferrari R.), Muratori, Ferrari M. (40' st Leoncelli), Valestri, Saetti Baraldi, Solla (12' st Saetti), Bottazzi, Corbelli (22' st Quartieri), Barbieri, Rinaldini (35' st Giorgi D.). A disp.: Taglini, Giorgi C., Lasagni, Grisendi. All.: Giardina.
BAISO SECCHIA: Baiocchini, Bonini, Silvestri (22' st Ovi), Gazzotti, Morselli, Paglia, Pavarini (40' st Caselli), Bertolani (15' st Pederzini), Benassi (29' st Viviroli), Caputo, Barozzi (35' st Briselli). A disp.: Brevini, Casini, Ghirelli, Zanetti. All.: Baroni.
Arbitro: Fogacci di Bologna.
Note: ammonito SaettiUnited Carpi-Montombraro 2-1
Reti: 12' Nadiri (U), 70' Zattini (M), 86' Gazzini (U)
UNITED CARPI: Chiossi, Posponi (67' Gianasi), Kundome, Gazzini, Paramatti, Amura, Giovannini (82' Vezzani), Mebelli (59' Pellacani), Kolaveri (85' Baraldi), Nadiri, Crispino (82' De Marino). A disp.: Bordini, Ficarelli, Nappa, Malvezzi. All.: Gilioli
MONTOMBRARO: Guerrieri, Hinek G. (74' Corroppoli S.), Sighinolfi G. (59' Marra), Borri (74' Dosi), Corroppoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A., Momodu, Hinek R., Zattini. A disp.: Cinelli, Gibertoni, Migliori, Magli, Nardi, Pappalardo. All.: Antonelli
Arbitro: Manzitti di Modena
Note: ammoniti Posponi, Gazzini, Sighinolfi A., Hinek, Pappalardo, Corroppoli S
Matteo Pierotti