Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

Il tabellino

Buona la prima per il Cittadella Vis Modena che vince sul campo della Correggese. Scoccato il quarto d’ora da poco, ecco il gol della Correggese, i padroni di casa passano in vantaggio con Siligardi che insacca sugli sviluppi di un calcio piazzato. La partita si infiamma, arriva il pari di marca Cittadella quando Caprioni prende palla a centrocampo, si invola verso la porta e segna l’1-1. Palla invitante sui piedi di Sala che calcia a botta sicura, da posizione leggermente defilata, para bene Mantini. Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo tra Correggese e Cittadella Vis Modena sul parziale fermo sull’1-1. Inizia la seconda frazione, calcio d’angolo per la Correggese, nulla di fatto. Il Cittadella vicino al gol con Caprioni che, da calcio di punizione, colpisce la parte esterna della traversa. Sala ci prova dalla trequarti, tentativo che termina altissimo. Ci prova ancora Lorenzo Caprioni dalla media distanza, su calcio di punizione, palla sulla barriera. Il Cittadella passa in vantaggio per opera di Luigi Dodaro con un gran tiro da fuori che non lascia scampo a Mantini, Correggese - Cittadella Vis Modena 1-2. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro pone fine alla contesa.Finisce la partita al “Borelli” di Correggio, Cittadella batte Correggese 2-1. La settimana prossima, la truppa di Gori è attesa dell’esordio casalingo in questa Serie D contro il Piacenza.CORREGGESE 1CITTADELLA VIS MODENA 2Correggese: Mantini, Ghizzardi, Zarrillo, Giorgini, Carini, Ferraresi, Pampaloni, Galli, Arrondini, Siligardi (34’st Barbuti), Errichiello (22’st Puglisi). A disposizione: Narduzzo, Battistini, Montenet, Truzzi, Berni, Squarzoni, Calì. All. DomizziCittadella Vis Modena: Anino, Boccaccini (18’st Fort) , Calanca (22’st Manzotti), Sabotic, Carretti, Dodaro, Mandelli (11’st Marchetti), Barozzini (24’st Camara), Caprioni (44’st Carrozza), Sala, Formato. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti, Camara, Rovatti. All. GoriAmmoniti: Carretti, Ferraresi, Mandelli, Boccaccini, ArrondiniReti: 18’pt Siligardi, 21’pt Caprioni, 42’st DodaroNote: 1 Minuto di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo.