Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

La settimana prossima, la truppa di Gori è attesa dell’esordio casalingo in questa Serie D contro il Piacenza

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Buona la prima per il Cittadella Vis Modena che vince sul campo della Correggese. Scoccato il quarto d’ora da poco, ecco il gol della Correggese, i padroni di casa passano in vantaggio con Siligardi che insacca sugli sviluppi di un calcio piazzato. La partita si infiamma, arriva il pari di marca Cittadella quando Caprioni prende palla a centrocampo, si invola verso la porta e segna l’1-1. Palla invitante sui piedi di Sala che calcia a botta sicura, da posizione leggermente defilata, para bene Mantini. Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo tra Correggese e Cittadella Vis Modena sul parziale fermo sull’1-1. Inizia la seconda frazione, calcio d’angolo per la Correggese, nulla di fatto. Il Cittadella vicino al gol con Caprioni che, da calcio di punizione, colpisce la parte esterna della traversa. Sala ci prova dalla trequarti, tentativo che termina altissimo. Ci prova ancora Lorenzo Caprioni dalla media distanza, su calcio di punizione, palla sulla barriera. Il Cittadella passa in vantaggio per opera di Luigi Dodaro con un gran tiro da fuori che non lascia scampo a Mantini, Correggese - Cittadella Vis Modena 1-2. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro pone fine alla contesa.
Finisce la partita al “Borelli” di Correggio, Cittadella batte Correggese 2-1. La settimana prossima, la truppa di Gori è attesa dell’esordio casalingo in questa Serie D contro il Piacenza.

Il tabellino

CORREGGESE 1
CITTADELLA VIS MODENA 2
Correggese: Mantini, Ghizzardi, Zarrillo, Giorgini, Carini, Ferraresi, Pampaloni, Galli, Arrondini, Siligardi (34’st Barbuti), Errichiello (22’st Puglisi). A disposizione: Narduzzo, Battistini, Montenet, Truzzi, Berni, Squarzoni, Calì. All. Domizzi
Cittadella Vis Modena: Anino, Boccaccini (18’st Fort) , Calanca (22’st Manzotti), Sabotic, Carretti, Dodaro, Mandelli (11’st Marchetti), Barozzini (24’st Camara), Caprioni (44’st Carrozza), Sala, Formato. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti, Camara, Rovatti. All. Gori
Ammoniti: Carretti, Ferraresi, Mandelli, Boccaccini, Arrondini
Reti: 18’pt Siligardi, 21’pt Caprioni, 42’st Dodaro
Note: 1 Minuto di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Italvolley femminile nella leggenda: trionfo ai Mondiali, piegata la Turchia

Italvolley femminile nella leggenda: trionfo ai Mondiali, piegata la Turchia

Verstappen domina a Monza: Leclerc quarto e Hamilton sesto

Verstappen domina a Monza: Leclerc quarto e Hamilton sesto

Alex Marquez vince a Barcellona davanti al fratello Marc, Bagnaia settimo

Alex Marquez vince a Barcellona davanti al fratello Marc, Bagnaia settimo

Carpi calcio, col Campobasso finisce 2-2 in rimonta

Carpi calcio, col Campobasso finisce 2-2 in rimonta