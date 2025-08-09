Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera

Il Modena Primavera sfoggia un'ottima prova contro il Terre di Castelli e si impone per 2-0 nell'amichevole giocata oggi a Fiumalbo.

Dopo aver fatto soffrire il Cittadella, il Modena Primavera sfoggia un'ottima prova contro il Terre di Castelli e addirittura si impone per 2-0 nell'amichevole giocata oggi a Fiumalbo. Un primo tempo in cui la squadra di Fontana si dimostra vivace e tiene il campo meglio dei giovani ma quotati avversari. Nel secondo tempo, i gialloblù cambiano sensibilmente ritmo alla partita. Il Terre subisce un rigore contro che però Venturelli para. Poi nel momento in cui Dembacaj deve uscire per infortunio e al suo posto entra Deliu, la difesa del Terre, non ancora risistemata a dovere, subisce lo 0-1 ad opera di Loconte. Passano pochi minuti e su una incursione dei gialloblù, complice una incomprensione della difesa del Terre, arriva il raddoppio firmato da Arnaboldi. C'è ancora tempo per un bello spunto di Maso che si procura un rigore. Batte Esposito ma la palla si stampa sulla traversa. Finisce 2-0 per i giovani gialloblù.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-MODENA PRIMAVERA 0-2
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbetta, Hajbi, Vezzani, Dembacaj, Palmiero, Giordano, Mondaini, Tzvetkov, Mata, Caniparoli. Entrati: Venturelli, Ben Driss, Zironi, Gigli, Deliu, Nait, Esposito, Ceccarelli, Guidotti, Masoch, Lamanna. All. Fontana.
MODENA PRIMAVERA: Bosi, Riccardi, Egharevba, Mampuya, Eyeh, Bernardinis, Caiazzo, Wiafe, Colpo, Molara, Giulart. Entrati: Boschetti, Kumi, Gualtieri, Rubino, Buonaiuto, Carreri, Arbaboldi, Ungureanu, Diarra, Bruno, Ugwu, Lo Conte, Barbi, Cervi. All. Mandelli.
Arbitro: Stano di Modena
Reti: 54’ Loconte, 60’ Arnaboldi
Note: al 58’ Venturelli para un rigore a Diarra, al 78’ Esposito sbaglia un rigore.
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

