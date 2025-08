Il Cittadella incontra la Primavera del Modena: finisce 3 a 2

Tabellino

Seconda uscita stagionale per il Cittadella Vis Modena di Mattia Gori. L’avversario di questa occasione il Modena Primavera allenato da Paolo Mandelli. La contesa è terminata 3-2 in favore della squadra che milita in D. È stata una partita bellissima. Primo sussulto di marca Cittadella, Barozzini entra in area con un bel dribbling, palla per Sala, la difesa del Modena manda in corner. Ci prova ancora il Cittadella con Orlandi, l’ex Spal ci prova dalla distanza, conclusione di poco out. La squadra di Mandelli passa in vantaggio con Goulart che, con un bel movimento, si accentra e calcia, Celenza non può nulla e la palla si insacca. Il Modena trova il gol del 2-0 con Diarra. Il Cittadella accorcia le distanze con Federico Sala, l’attaccante batte il portiere avversario e dimezza lo svantaggio. Il primo tempo va in archivio sul 2-1 gialloblu. Nel secondo tempo Mandelli ci prova dalla distanza e colpisce in pieno la traversa. Il Cittadella pareggia i conti quando Rovatti trasforma un calcio di rigore e porta il punteggio sul 2-2. La formazione che milita in Serie D mette la freccia e trova il gol del sorpasso, del 3-2, l’autore è Stopelli.Il difensore, ex di turno, sugli sviluppi di un calcio d’angolo salta più in alto di tutti e insacca con una bella incornata.MODENA PRIMAVERA 2CITTADELLA VIS MODENA 3Modena Primavera: Bosi, Riccardi, Rubino, Arnaboldi, Bonaiuto, Gualtieri, Ungureanu, Fabbri, Diarra,Molara, Goulart. A disposizione: Boschetti, Kumi, Eyeh, Bernardinis, Caiazzo, Egharevba, Cervi, Mampuya, Wiafe, Bruno, Ugwu, Lo Conte, Barbi. All. MandelliCittadella Vis Modena: Celenza, Carretti, Boccaccini, Calanca, Carrozza, Orlandi, Sala, Carretti, Calanca, Barozzini. A disposizione: Anino, Maini, Sardella, Mandelli, Manzotti, Dodaro, Sabotic, Stopelli, Diletto, Despaigne, Rovatti, Caprioni, Muzio, Panfilo, Berziga. All. GoriArbitro: Danielli di BolognaReti: 18’pt Goulart, 22’pt Diarra, 36’pt Sala, 27’st Rovatti, 34’st Stopelli