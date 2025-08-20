Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Ecco la squadra del presidente Giuseppe Tazzioli

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

La rosa della Fonda Pavullese (Terza), squadra che cercherà di tornare subito in Seconda.

Lo staff

Presidente Tazzioli Giuseppe, vicepresidente Amadori Monica, segretario Ballocchi Matteo, dg Vallicelli Massimo, accompagnatori ufficiali: Ruggeri Mirco, Darkani Rachid, allenatore Ferrari Stefano (n), viceallenatore: Venturelli Enea, Ballocchi Matteo.

La squadra

Portieri: Castiglia Luca ('03), Antonelli Federico (91), Schiappa Mattia ('97).
Difensori: Benduci Mirco ('03), Bortolini Nicola ('03, Pavullo), Aakil Yassine ('06), Rossi Riccardo ('07), Croci Andrea ('05), Karim Indrissi Mohamed ('06), Khubaev Dzambolat ('05, inattivo), Reda Hajli Reda ('01, Pavullo).
Centrocampisti: Montecchi Riccardo ('08), Iseppi Mattia ('05, Academy), Pepe Alessandro ('05), Mazzocchi Luca ('01, Lama 80), Tagliaferri Gaetano ('03, Fiorano), Fini Emanuele ('04)
Attaccanti: Casadei Antonio ('06), Pinotti Nicholas ('05) Colucci Francesco ('02), Franchini Matteo ('07), Ferri Riccardo ('06, Real Maranello), Gondoli Diego ('04, inattivo).
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Volley: Modena ospiterà la fase preliminare del Campionato Europeo Maschile 2026

Volley: Modena ospiterà la fase preliminare del Campionato Europeo Maschile 2026

Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino

Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino

Eccellenza, altra novità al Terre: Luppi rimane come direttore amministrativo

Eccellenza, altra novità al Terre: Luppi rimane come direttore amministrativo

Sinner si ritira per un malessere, Alcaraz vince a Cincinnati

Sinner si ritira per un malessere, Alcaraz vince a Cincinnati