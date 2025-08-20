Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

La rosa della Fonda Pavullese (Terza), squadra che cercherà di tornare subito in Seconda.
Lo staffPresidente Tazzioli Giuseppe, vicepresidente Amadori Monica, segretario Ballocchi Matteo, dg Vallicelli Massimo, accompagnatori ufficiali: Ruggeri Mirco, Darkani Rachid, allenatore Ferrari Stefano (n), viceallenatore: Venturelli Enea, Ballocchi Matteo.
La squadraPortieri: Castiglia Luca ('03), Antonelli Federico (91), Schiappa Mattia ('97).
Difensori: Benduci Mirco ('03), Bortolini Nicola ('03, Pavullo), Aakil Yassine ('06), Rossi Riccardo ('07), Croci Andrea ('05), Karim Indrissi Mohamed ('06), Khubaev Dzambolat ('05, inattivo), Reda Hajli Reda ('01, Pavullo).
Centrocampisti: Montecchi Riccardo ('08), Iseppi Mattia ('05, Academy), Pepe Alessandro ('05), Mazzocchi Luca ('01, Lama 80), Tagliaferri Gaetano ('03, Fiorano), Fini Emanuele ('04)
Attaccanti: Casadei Antonio ('06), Pinotti Nicholas ('05) Colucci Francesco ('02), Franchini Matteo ('07), Ferri Riccardo ('06, Real Maranello), Gondoli Diego ('04, inattivo).
Matteo Pierotti