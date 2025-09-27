L’Italia della pallavolo maschile vince 3-0 contro la Polonia (25-21; 25-22; 25-23) e conquista la seconda finale mondiale consecutiva, la sesta di sempre. I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo domani alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Blengini, i polacchi sfideranno invece la Repubblica Ceca per il terzo e quarto posto.
Il primo set è iniziato col solito equilibrio, l’Italia è andata in difficoltà nella prima parte incassando quattro punti consecutivi. La squadra di De Giorgi si è rimboccata le maniche ricucendo lo strappo fino al 14 pari, poi il sorpasso nella parte finale: decisivi gli errori in battuta da parte della Polonia, gli azzurri hanno chiuso con un punto di Michieletto (21-25). Il secondo parziale ha ricalcato il primo, dopo un iniziale svantaggio l’Italia ha pareggiato subito i conti sul 6-6. Gli azzurri hanno alzato il ritmo difendendo e aumentando la percentuali di battute punto, Bottolo grazie a un ace ha firmato il 17-14. Tanti gli errori da parte dei ragazzi di Nikola Grbic che però hanno ricucito lo svantaggio fino al 20 pari. L’equilibrio è durato fino al 22-22 quando l’Italia ha ingranato la quinta: in battuta è entrato Sani, che ha chiuso con un ace sul 25-22.
L’Italia ha iniziato il terzo set andando subito sotto sul 5-1, il parziale è proseguito con i polacchi che hanno mantenuto quattro punti di vantaggio. Gli azzurri hanno invertito la rotta iniziando la rimonta e portandosi sul 18-18. Simone Anzani ha firmato il sorpasso con il muro sul primo tempo polacco, il 21-19 è stato firmato dall’ace di Sani. È stato Alessandro Michieletto a chiudere con un attacco e regalando all’Italia la finale contro la Bulgaria: per gli azzurri la chance di laurearsi campioni per la quinta volta.
Foto Italpress
L’Italvolley maschile inarrestabile, 3-0 alla Polonia: ora la finale con la Bulgaria
I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo domani alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Blengini
L’Italia della pallavolo maschile vince 3-0 contro la Polonia (25-21; 25-22; 25-23) e conquista la seconda finale mondiale consecutiva, la sesta di sempre. I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo domani alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Blengini, i polacchi sfideranno invece la Repubblica Ceca per il terzo e quarto posto.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera
Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'
'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'
Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'AvellinoArticoli Recenti
Moto GP: Bagnaia è tornato e vince la Sprint
Promozione: Castelfranco, col Granamica sarà la volta buona?
Eccellenza, il Formigine si rinforza: ecco Manfredini e Iattici
Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena