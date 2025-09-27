Moto GP: Bagnaia è tornato e vince la Sprint

Dopo la pole position, la vittoria nella Sprint Race: Francesco Bagnaia si conferma a Motegi con una vittoria nella gara Sprint del Gran Premio del Giappone che suona come un ritorno, una rinasita dal buio indistinto di una buona parte della stagione che lui stesso, nei giorni scorsi, ha dichiarato, con rammarico, di avere gettato al vento. Il tre volte campione del mondo scatta davanti a tutti grasie alla pole e riesce progressivamente anche a guadagnare terreno. Lasciandosi dietro il comagno di squadra Marquez e, al terzo posto, il giovane Pedro Acosta, con la KTM, davanti, a sua volta, all'altro spagnolo Joan Mir con la Honda factory.

Brutta giornata per le Aprilia ufficiali, fuori alla prima curva Marco Bezzecchi e Jorge Martin venuti in contatto.

Dietro ai piloti del podio e a Mir, Franco Morbidelli chiude la top five davanti a Fabio Quartararo, Luca Marini e Raul Fernandez dalla sesta alla ottava casella del ranking, mentre Ai Ogura e uno spento Alex Marquez completano l'elenco dei primi 5 nell'ordine d'arrivo.

