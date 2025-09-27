Dopo la pole position, la vittoria nella Sprint Race: Francesco Bagnaia si conferma a Motegi con una vittoria nella gara Sprint del Gran Premio del Giappone che suona come un ritorno, una rinasita dal buio indistinto di una buona parte della stagione che lui stesso, nei giorni scorsi, ha dichiarato, con rammarico, di avere gettato al vento. Il tre volte campione del mondo scatta davanti a tutti grasie alla pole e riesce progressivamente anche a guadagnare terreno. Lasciandosi dietro il comagno di squadra Marquez e, al terzo posto, il giovane Pedro Acosta, con la KTM, davanti, a sua volta, all'altro spagnolo Joan Mir con la Honda factory.
Brutta giornata per le Aprilia ufficiali, fuori alla prima curva Marco Bezzecchi e Jorge Martin venuti in contatto.
Dietro ai piloti del podio e a Mir, Franco Morbidelli chiude la top five davanti a Fabio Quartararo, Luca Marini e Raul Fernandez dalla sesta alla ottava casella del ranking, mentre Ai Ogura e uno spento Alex Marquez completano l'elenco dei primi 5 nell'ordine d'arrivo.
Moto GP: Bagnaia è tornato e vince la Sprint
Dopo la pole di ieri, parte bene, allunga e finisce davanti al compagno di squadra Marquez e alla KTM di Acosta
Dopo la pole position, la vittoria nella Sprint Race: Francesco Bagnaia si conferma a Motegi con una vittoria nella gara Sprint del Gran Premio del Giappone che suona come un ritorno, una rinasita dal buio indistinto di una buona parte della stagione che lui stesso, nei giorni scorsi, ha dichiarato, con rammarico, di avere gettato al vento. Il tre volte campione del mondo scatta davanti a tutti grasie alla pole e riesce progressivamente anche a guadagnare terreno. Lasciandosi dietro il comagno di squadra Marquez e, al terzo posto, il giovane Pedro Acosta, con la KTM, davanti, a sua volta, all'altro spagnolo Joan Mir con la Honda factory.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera
Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'
'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'
Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'AvellinoArticoli Recenti
Promozione: Castelfranco, col Granamica sarà la volta buona?
Eccellenza, il Formigine si rinforza: ecco Manfredini e Iattici
Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena
Il Ravenna non si ferma ed espugna anche il Cabassi