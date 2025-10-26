Alex Marquez (Ducati Gresini) vince il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo perde una posizione al via ma trova da subito grande velocità e un grande passo, che gli permettono di prendere la testa della corsa al secondo giro e di creare il vuoto.
A completare il podio sono gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm) a 2″676 e a Joan Mir (Honda) a 8″048. Si ritira a tre giri dalla fine Francesco Bagnaia (Ducati), che era in terza posizione ma deve arrendersi a causa di una foratura alla gomma posteriore.
Subito giù dal podio Franco Morbidelli (Ducati VR46), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Tra i migliori dieci anche Enea Bastianini (Ktm) 7° e Luca Marini (Honda) 8°, mentre Marco Bezzecchi (Aprilia) non riesce a ripetere la rimonta della Sprint e si ferma all’11° posto.
Foto Italpress
MotoGp: in Malesia vince Alex Marquez, fuori Bagnaia
Francesco Bagnaia (Ducati) era in terza posizione ma deve arrendersi a causa di una foratura alla gomma posteriore
Alex Marquez (Ducati Gresini) vince il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo perde una posizione al via ma trova da subito grande velocità e un grande passo, che gli permettono di prendere la testa della corsa al secondo giro e di creare il vuoto.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'
Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria
Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena
Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini
Serie D, trasferta piena di insidie per la Cittadella a Coriano
Modena, campo da calcio comunale Morselli: riqualificata palazzina spogliatoi
Modena capolista: i numeri che certificano il netto cambio di passo
Modena, rimonta e cuore: il post partita di Sottil