Moto GP: Marquez trionfa a Misano davanti a Bezzecchi

I due staccano tutti per l'intera gara. Terzo Alex Marquez. Continua l'incubo per Bagnaia, caduto

Due grandi protagonisti, Marc Marquez e Marco Bezzecchi, che hanno tenuto tempi stellari davanti al resto dei piloti (Alex Marquez terzo a sette secondi) da Bezzecchi, hanno scritto la storia della gara a Misano, per il Gran Premio di San Marino. Mettendosi davanti alla tutti e staccando tutti con tempi incredibili. Bezzecchi, in pole, stava confermando la possibilità di stare davanti, anche a Marquez, come ieri, ma un piccolo errore distaccata che lo ha fatto andare largo ha servito l'unica occasione decisiva a Marquez, per mettersi davanti. Ma lo spagnolo ha dovuto cercare l'impossibile per scrollarsi di dosso il Marco dell'Aprilia. Impresa impossibile. Bezzecchi, pur non riuscendo mai a mettersi davanti, è riuscito a stare attaccato. Con tempi impensabili per il resto. Venti giri al limite.Gara bellissima, pur senza sorpassi incredibili, se non quello di Acosta su Di Giannantonio.
Dietro, staccato da Bezzecchi, Alex Marquez. Io fratello Mara rimanda ancora la conquista matematica del titolo, presumibilmente in Giappone.
Ottima prestazione per Morbidelli, quarto, davanti al compagno di Squadra VR46 Di Giannantonio.

 

Il resto della classifica:

 

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 11'330
6. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 16'069
7. Luca Marini (Ita) Honda a 17'965
8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 20'964
9. Miguel Oliveira (Por) Yamaha a 21'565
10. Brad Binder (Rsa) Ktm a 23'109

