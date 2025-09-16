Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, Lentigione-Cittadella si gioca sabato

Fa ancora discutere il mancato rigore al Piacenza nella sfida vinta 2-1 domenica

In vista del turno infrasettimanale di mercoledì 24 (quando alle 15 ci sarà Cittadella-Tuttocuoio), la gara Lentigione-Cittadella di domenica 21 è stata anticipata a sabato 20 alle ore 15. Saranno anche altri gli anticipi, fra cui Piacenza-Imolese, Tuttocuoio-Desenzano (ore 20), Palazzolo-Sangiuliano, Progresso-Tropical Coriano, Sant'Angelo-Crema (18.30).
Intanto fa ancora discutere il mancato rigore al Piacenza nella sfida vinta 2-1 domenica della Cittadella. Mentre Mattia Gori della Cittadella ha dichiarato che il rigore non c'era ('Penso che il tocco di braccio ci fosse, ma era attaccato al corpo e lui era a mezzo metro dalla palla'), Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, sull'episodio ha detto: 'Il fallo di mani è netto ed è in area. E ammettiamo pure che l’arbitro fosse distante e non potesse vedere bene, ci chiediamo come non sia intervenuto il guardialinee, che era a pochi metri, senza nessuno davanti. Non era neppure una grande responsabilità da prendere, visto quanto era largo il braccio. Non ci attacchiamo a questo episodio, però siamo passati da un rigore per noi al 90’, a uno per loro, frutto di una nostra ingenuità'.
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

Serie D, domenica si parte, ecco la griglia di partenza

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Serie D, Mattia Gori (Cittadella): 'Questa sconfitta ci deve servire da lezione'

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Mantova Modena vietata ai tifosi modenesi

Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Carpi sconfitto contro la Ternana. Cassani: 'Il gol in avvio ci ha penalizzato'

