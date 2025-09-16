In vista del turno infrasettimanale di mercoledì 24 (quando alle 15 ci sarà Cittadella-Tuttocuoio), la gara Lentigione-Cittadella di domenica 21 è stata anticipata a sabato 20 alle ore 15. Saranno anche altri gli anticipi, fra cui Piacenza-Imolese, Tuttocuoio-Desenzano (ore 20), Palazzolo-Sangiuliano, Progresso-Tropical Coriano, Sant'Angelo-Crema (18.30).
Intanto fa ancora discutere il mancato rigore al Piacenza nella sfida vinta 2-1 domenica della Cittadella. Mentre Mattia Gori della Cittadella ha dichiarato che il rigore non c'era ('Penso che il tocco di braccio ci fosse, ma era attaccato al corpo e lui era a mezzo metro dalla palla'), Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, sull'episodio ha detto: 'Il fallo di mani è netto ed è in area. E ammettiamo pure che l’arbitro fosse distante e non potesse vedere bene, ci chiediamo come non sia intervenuto il guardialinee, che era a pochi metri, senza nessuno davanti. Non era neppure una grande responsabilità da prendere, visto quanto era largo il braccio. Non ci attacchiamo a questo episodio, però siamo passati da un rigore per noi al 90’, a uno per loro, frutto di una nostra ingenuità'.
Matteo Pierotti
Serie D, Lentigione-Cittadella si gioca sabato
Fa ancora discutere il mancato rigore al Piacenza nella sfida vinta 2-1 domenica
