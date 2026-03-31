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Serie D, il Cittadella torna in campo giovedì a Imola

Serie D, il Cittadella torna in campo giovedì a Imola

'Questi ragazzi sono veramente encomiabili e contro il Sasso meritavano di tornare a vittoria'

1 minuto di lettura

Il Cittadella torna in campo giovedì nel turno prepasquale ad Imola (inizio ore 20.30) contro un'Imolese che nonostante i grossi problemi societari, ha conquistato due vittorie consecutive, l'ultima domenica sul difficile campo della Pro Sesto. Intanto Damiano Bertani, viceallenatore del Cittadella (mister Gori era squalificato) parla della vittoria di domenica a San Damaso per 2-0 sul Sasso Marconi. 'Noi su questo campo riusciamo a esprimerci bene perché questa squadra ha un grande spirito di adattamento, una grande capacità di adattarsi a quello che succede, poi in casa ci sentiamo forti. Mi fa piacere che siamo tornati alla vittoria perché questi ragazzi se la meritavano, veramente, ed era un po' che ci mancava. Questi ragazzi sono veramente encomiabili e contro il Sasso meritavano di tornare a vittoria. Poi nelle ultime partite abbiamo raccolto un po' meno di quello che meritavamo. Anche conro il Desenzano li vedevo che soffrivano, sono entrati negli spogliatoi molto amareggiati, molto frustrati anche perché pensavano di meritare qualcosa di più e contro il Sasso sono stati premiati'.

Programma (giovedì ore 15)

Correggese-Sant'Angelo, Sasso Marconi-Lentigione, Imolese-Cittadella (20.30), Piacenza-Trevigliese, Tuttocuoio-Progresso, Pistoiese-Crema (domani ore 18), Palazzolo-Pro Sesto, Sangiuliano-Trop. Coriano, Rovato V.-Desenzano.

Classifica

Desenzano, Lentigione e Pistoiese 63, Piacenza 54, Pro Sesto 50, Pro Palazzolo 49, Cittadella 48, Rovato Vertovese 47, Sangiuliano City 43, Crema 37, Sant’Angelo 33, Correggese 30, Progresso 28, Sasso Marconi e Imolese 27, Trevigliese 21, Tropical Coriano 20, Tuttocuoio 7.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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