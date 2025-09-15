Mantova Modena vietata ai tifosi modenesi

'Per la sfida Mantova-Modena, in programma sabato 20 settembre allo Stadio Danilo Martelli alle ore 19:30, il Prefetto della Provincia di Mantova ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Modena'. Lo ha comunicato nel pomeriggio la società gialloblù.
Doccia fredda per i tifosi pronti alla trasferta.
I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili solo per i non residenti nella provincia di Modena, su TicketOne e relativi punti vendita al prezzo di 22€, fino alle ore 19 di venerdì 19 settembre.
Nel frattempo, in preparazione alla partita, sempre la società gialloblù a comunicato che domani, martedì 16 settembre, l'allenamento del Modena sarà a porte aperte. Al campo zelocchi, con accesso da viale Monte kKosica, dalle ore 14:50
