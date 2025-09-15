Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mantova Modena vietata ai tifosi modenesi

Doccia fredda per chi era già pronto per la trasferta.Lo ha disposto il prefetto. La residenza costerà il no al biglietto. Martedì allenamento a Porte Aperte

'Per la sfida Mantova-Modena, in programma sabato 20 settembre allo Stadio Danilo Martelli alle ore 19:30, il Prefetto della Provincia di Mantova ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Modena'. Lo ha comunicato nel pomeriggio la società gialloblù.
Doccia fredda per i tifosi pronti alla trasferta.
I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili solo per i non residenti nella provincia di Modena, su TicketOne e relativi punti vendita al prezzo di 22€, fino alle ore 19 di venerdì 19 settembre.

Nel frattempo, in preparazione alla partita, sempre la società gialloblù a comunicato che domani, martedì 16 settembre, l'allenamento del Modena sarà a porte aperte. Al campo zelocchi, con accesso da viale Monte kKosica, dalle ore 14:50


