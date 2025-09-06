Partita test a porte aperte al Braglia, e gli applausi non mancano

La settimana di allenamenti della squadra di Mister Andrea Sottil si è conclusa questa mattina con un test a ranghi misti allo Stadio Braglia
Un Modena Giallo contro Modena Blu utile al tecnico gialloblù per dare minutaggio e ritmo partita ai calciatori nel week end della sosta per le Nazionali.
Buona la risposta dei tifosi accorsi in tribuna dalla quale gli applausi non sono mancati. Fino alla fine quando la squadra ha salutato i presenti andando sotto la tribuna.
Sono stati 70 minuti intensi, suddivisi in un primo tempo da 45 minuti e un secondo da 25.
Risultato finale 4-1 in favore dei Gialli (in casacca bianca). I gol: al 3′ diagonale destro di Gerli che si infila sul palo lontano, pareggia per i Blu Gliozzi al 29′ con un tocco sotto misura a risolvere una mischia, prima dell’intervallo combinazione Diarra–Mendes e gol dell’attaccante esterno della formazione Primavera per il 2-1. Nella seconda frazione arriva la doppietta di Magnino.
La ripresa della preparazione, in vista del big match di sabato prossimo 13 settembre al Braglia contro il Bari, è prevista per lunedì pomeriggio 8 settembre.
