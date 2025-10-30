Arrampicata: il modenese Francesco Ponzinibio Vice campione del mondo e detentore Coppa Europa Speed

Francesco Ponzinibio è un atleta modenese di 17 anni (classe 2008). È cresciuto nella società Equilibrium ASD, dove la sua passione per l’arrampicata sportiva lo ha portato a specializzarsi nella specialità di velocità, detta Speed. Si tratta di una sfida dove due concorrenti affiancati devono scalare una parete omologata di 15 metri nel minor tempo possibile. Vince chi ferma il cronometro per primo battendo su uno speciale tasto alla fine della salita, detta “run”. Questa specialità è caratterizzata dall’affinamento del gesto atletico nella salita, dalla rapidità di esecuzione e dalla capacità di gestire la gara non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale. Nella fase di qualifica si punta a realizzare il miglior tempo possibile, in base a cui si stila una classifica. i primi 16 della quale accedono alla fase finale. In questa seconda fase gli atleti si affrontano uno contro uno e vince chi commette meno errori e arriva più velocemente a fermare il cronometro: con uno schema di tipo tennistico le sfide incrociate fra gli atleti li portano a passare dagli ottavi ai quarti, alla semifinale e infine alla finale.Francesco ha cominciato a vestire la maglia della Nazionale FASI nel 2022, vincendo subito un argento e un bronzo in Coppa Europa Giovanile e lo stesso anno si è laureato Campione Mondiale Giovanile Under 16 a Dallas.Nel 2023 ha vinto 2 ori in Coppa Europa Giovanile (a Tarnow e ad Amburgo) e ha conquistato il titolo di Campione Europeo Under 16.Nel 2024 in Coppa Europa Giovanile si è aggiudicato un oro (a Mezzolombardo) e un bronzo (a Zilina).Il 2025 è stato un anno di consacrazione per Francesco che ha conquistato due ori e due argenti in Coppa Europa Giovanile, portandolo a vincere il trofeo di Coppa Europa assoluta.Ad agosto ha partecipato ai Mondiali Giovanili di Helsinki, conquistando un fantastico argento che lo ha consacrato vice Campione del Mondo della specialità nella categoria U19.Il 18 ottobre ha conquistato il titolo di Campione della FASI Chronos Clash U19 al prestigioso Rock Master, stoppando il cronometro a 5.065”, miglior tempo di gara della giornata, nonché record della manifestazione.Infine, per concludere in bellezza il suo calendario di gare internazionali, Francesco ha vinto lo scorso weekend l’ultima tappa di Coppa Europa Giovanile a Laval, realizzando il miglior tempo di gara e suo personal best (5,02”).Con questo risultato ha trionfato anche in Coppa Europa assoluta U19, a pari merito con lo svizzero Meili, mettendo così la ciliegina sulla torta ad una stagione agonistica eccezionale.Una carriera fulminante, come i suoi tempi in parete, che fa ben sperare per il futuro, a cominciare dai prossimi Mondiali Giovanili IFSC, che saranno ospitati in Italia, dal 18 al 25 luglio 2026, presso il Centro Tecnico Federale FASI di Arco, ma con un occhio rivolto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.