Arrampicata: il modenese Francesco Ponzinibio Vice campione del mondo e detentore Coppa Europa Speed
Il campione modenese di arrampicata sportiva, specialità Speed, scala 15 metri in 5 secondi e punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028
Francesco ha cominciato a vestire la maglia della Nazionale FASI nel 2022, vincendo subito un argento e un bronzo in Coppa Europa Giovanile e lo stesso anno si è laureato Campione Mondiale Giovanile Under 16 a Dallas.
Nel 2023 ha vinto 2 ori in Coppa Europa Giovanile (a Tarnow e ad Amburgo) e ha conquistato il titolo di Campione Europeo Under 16.
Nel 2024 in Coppa Europa Giovanile si è aggiudicato un oro (a Mezzolombardo) e un bronzo (a Zilina).
Il 2025 è stato un anno di consacrazione per Francesco che ha conquistato due ori e due argenti in Coppa Europa Giovanile, portandolo a vincere il trofeo di Coppa Europa assoluta.
Ad agosto ha partecipato ai Mondiali Giovanili di Helsinki, conquistando un fantastico argento che lo ha consacrato vice Campione del Mondo della specialità nella categoria U19.
Il 18 ottobre ha conquistato il titolo di Campione della FASI Chronos Clash U19 al prestigioso Rock Master, stoppando il cronometro a 5.065”, miglior tempo di gara della giornata, nonché record della manifestazione.
Infine, per concludere in bellezza il suo calendario di gare internazionali, Francesco ha vinto lo scorso weekend l’ultima tappa di Coppa Europa Giovanile a Laval, realizzando il miglior tempo di gara e suo personal best (5,02”).
Una carriera fulminante, come i suoi tempi in parete, che fa ben sperare per il futuro, a cominciare dai prossimi Mondiali Giovanili IFSC, che saranno ospitati in Italia, dal 18 al 25 luglio 2026, presso il Centro Tecnico Federale FASI di Arco, ma con un occhio rivolto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
