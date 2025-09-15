Promozione, il Castelfranco affida la panchina a Rizzo

Rete: 44' Venturoli
VIRTUS CASTELFRANCO: Villa, Beqiraj, Pedone (51' st Razougui), Bartolini (1' st Passini), Testa, Benkouhail, Romanciuc (18' st Tondelli), Ndiaye, Angoh (10' st Angelino), Campani (22' st El Ouahhabi), Calamosca. A disp.: Scardovelli, Cordella, Doffour, Abaidoo.
SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Tirello, Marzocchi, Sabbioni (26' st Cardone, 29' st Tola), Gavelli, Alessandrini, Pirazzoli, Venturoli (11' st Colino G.), Placci, Mainetti, Massueme. A disp.: Colino M., Meta, Caroli, Ferri, Hassan, Genuario. All.: Vittozzi
Arbitro: Meloro di Parma
Note: spettatori 100 circa; ammoniti Venturoli, Benkouhail, Romanciuc, Pedone, Angelino, Pirazzoli, El Ouahhabi; recupero 1', 7'GIRONE B
Baiso Secchia-Maranello 0-0
BAISO SECCHIA: Baciocchi, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli, Paglia, Benassi (15' st Viviroli), Bertolani (35' st Ghirelli), Briselli (15' st Pederzini), Caputo (32' st Caselli), Barozzi (40' st Casini). A disp.: Brevini, Silvestri, Ovi, Zanetti. All.: Baroni.
MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite (35' pt Annovi), Orlandi, Fotana, Tognin, Evangelisti, Barani (20' st Saccani), Restilli, Schiavone, Totaro (13' st Trotta), Rockson. A disp.: Mawuli, Anang, Seghizzi, Galli, Baafi Agyei, Guidetti. All.: Tosi.
Arbitro: Nid Bella di Bologna
Note: ammoniti Evangelisti, Barani, Galli; espulso Gazzotti (B) al 40' st Castellarano-United Carpi 4-1
Reti: 12' pt, 8' st Turci (C), 22' pt Rizzuto (C), 42' su rig. Nadiri (U), 3' st Saccani (C)
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (29' st Guicciardi), Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani (22' st Pittalis), Saccani, Travagliati (40' st Tincani), Turci, Rizzuto (31' st Baldelli). A disp.: Peddis, Longu, Dakoli, Grignani, Boccedi.
UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi (1' st Garlappi), Kundome, Gazzini, Paramatti (21' st Giovannini), Hardy Nana, Amura, Pellacani (1' st Crispino), Kolaveri (27' st Baraldi), Nadiri, Posponi (16' st De Marino). A disp.: Bordini, Ficarelli, Mebelli, Vezzani. All.: Gilioli
Arbitro: Cavallari di Finale Emilia
Note: ammoniti Cavazzoli, Paramatti; espulso Kundome (U) al 41' stMasone-Castelnuovo 5-0
Reti: 28' pt, 30' pt Jocic, 32' pt Zagnoli, 8' st Mohmoh, 19' st Gvianidze
MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Burani, Pozzi (11' st Battigello), Zagnoli (22' st Melioli), Paoli
(11' st Bonacini), Tascedda, Jocic (32' st Uhunamure), Mohmoh (14' st Gvianidze), Campaniello N.. A disp.: Catellani, De Donno, Ventura, Campaniello S.. All.: Marchesini.
CASTELNUOVO: Ripesi, Baroni, Fontanesi, Pivetti (26' pt Cavani), Manini, Reggiani (24' st Gilioli), Bellei Ponzi, Le Guern (1' st Paltrinieri), Ienna, Bellentani (20' st Cantaroni), Fugallo (1' st Carbone). A disp.: Brancaccio, Mazzoli, Copertino, Veneri. All.: Casagrandi.
Arbitro: Tagliati di Ferrara
Note: ammonito PozziMontombraro-Sporting Scandiano 0-0 giocata il 13/09
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (30' st Borri) Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A. (33' st Florini), Momodu (35' st Pappalardo), Zattini, Dosi (29' pt Marra, 40' pt Corroppoli
S.). A disp.: Guerrieri, Magli, Allegra, Nardi. All.: Antonelli
SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Muratori, Ferrari R., Valestri, Saetti Baraldi, Bottazzi, Ferrari M., Rinaldini (19' st Mohamed), Barbieri, Leoncelli (10' st Giorgi).
Arbitro: Stano di Modena
Note: ammoniti Romani, Zattini, Sighinolfi A., Naini; espulso Corropoli D. (M) al 40' ptRiese-Casalgrande 1-0
Rete: 26' st Mazzoli
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Manicardi (47' st Barbieri), Borghi, Bonora, Marastoni, Di Stasio (6' st Prandi), Incerti, Fontanesi (37' st Teocoli), Mazzoli (46' st Iemmi), Valenti (20' st Leonardi). A disp.: Benati, Carra, Pirondi, Canalini. All.: Pavesi.
CASALGRANDE: Marcantonio, Pezzi, Palladini, Pacella, Sabbadin, Fornari, Mediani (31' st Di Costanzo), Runaj (24' st Strozzi), Lecce (39' st Borrelli), Malavasi (34' st Cannas), Hoxha. A disp.: Ancone, Giordano, Pugoni, Corti, De Carluccio. All.: Dalia.
Arbitro: Manzitti di Modena.
Note: ammoniti Di Stasio, Incerti, mister DaliaSammartinese-Medolla San Felice 0-0
SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Acanfora (31' st Toscano), Re, Bega, Valentini, Barbieri (49' st Malaguti), Vitiello (40' st Singh), Bianchini (23' st Ametta), Salsi S. (36' st Perini). A disp.: Falavigna, Corradini, Berselli, Gigante. All.: Salsi
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi (31' st Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Zanoli (37' st Stabellini), Abusoglu (13' st Franco), Tecku, Camara (13' st Pastorelli), Adusa. A disp.: Atti, Benassi, Marconi, Leozappa, Bugneac. All.: Gennari (Semeraro squalificato)
Arbitro: Ravaglia di Bologna
Note: ammoniti Montipò, Valentini, Barbieri, Ametta, Malavasi, Sentieri, Assohoun, AbusogluVirtus Camposanto-Solierese 1-1
Reti: 14' pt Ndrejaj (V), 40' pt Caselli (S)
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (35' st Casari), Grazia A., Pjolla, Vitiello, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (40' st Ofosu), Gripshi (10' st Acanfora), Tammaro (25' st Diegoli). A disp.: Grazia G., Guandalini, Malavasi, Mogavero, Natali. All.: Luppi
SOLIERESE: Tosi, Mandreoli, Ligabue, Boschetti (45' st Tagliavini), Mecorrapaj (35' st Vaccari), Vignocchi, Gianelli, Pagano (15' st Marani), Caselli, Feninno, Dapoto (30' st D'Ambrosio). A disp.: Prejmerean, Berni, Laino, Bartolomeo, Bozzani. All.: Greco
Arbitro: Fornabaio di RavennaVirtus Correggio-La Pieve Nonantola 3-1 giocata il 13/09
Reti: 2' pt, 78' pt Benevelli (V), 14' st Guidetti (V), 36' st Davitti (L)
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccó, Bottoni, Corradi, Pedrazzoli, Casarini (23' st Aveni), Santini (26' st Davoli M.), Mustica (35' st Morandi), Benevelli (41' st Davoli F.), Guidetti, Boccher. A disp.: Morgotti, Davoli D., Carretti, Acquafresca, Ferrari. All.: Carretti
LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Belfakir (20' st Pepe), Monari, Cantarello (14' st Boriani), Sghedoni, Casarano, Timperio (23' st Iazzetta), Montorsi (20' st Loussi), Cheli, Cataldo, Davitti. A disp.: Borghi, Shanableh, Gilli, Orlandini, Libertino. All.: Barbi
Arbitro: Trevisani di Ferrara
Note: ammoniti Casarini, Santini, Guidetti, Sghedoni, Pepe.
Matteo Pierotti