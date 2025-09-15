Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, il Castelfranco affida la panchina a Rizzo

Promozione, il Castelfranco affida la panchina a Rizzo

Giuseppe Rizzo, già con il ds Ganassi alla Bagnolese, quando subentrò dalla Juniores in prima squadra nel novembre 2023 ma non riuscì a evitare la retrocessione

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Nel girone ’C’ di Promozione, il terzo ko su 3 è costato la panchina a Maurizio Napolitano al Castelfranco: al suo posto è stato scelto Giuseppe Rizzo, già con il ds Ganassi alla Bagnolese quando subentrò dalla Juniores in prima squadra nel novembre 2023 ma non riuscì a evitare la retrocessione in Promozione dei reggiani. In biancogiallo arriva (anzi, torna) anche Liviu Romanciuc, attaccante 2004 ex Arcetana. Napolitano aveva dichiarato al termine della gara di sabato: “La partita è stata decisa da un nostro errore individuale difensivo al termine di un contropiede. Debbo dire che abbiamo avuto più occasioni noi, il pari ci poteva stare. Oggi ha esordito un portiere giovanissimo, Federico Villa, che nonostante i 16 anni è un grande portiere. Del resto non ho altro da aggiungere se non che la mia posizione è a rischio: io ho fatto tutto quello che potevo fare, la squadra è in crescita e lo ha dimostrato anche oggi”.Virtus Castelfranco-Sparta Castelbolognese 0-1 giocata il 13/09
Rete: 44' Venturoli
VIRTUS CASTELFRANCO: Villa, Beqiraj, Pedone (51' st Razougui), Bartolini (1' st Passini), Testa, Benkouhail, Romanciuc (18' st Tondelli), Ndiaye, Angoh (10' st Angelino), Campani (22' st El Ouahhabi), Calamosca. A disp.: Scardovelli, Cordella, Doffour, Abaidoo.
All.: Napolitano
SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Tirello, Marzocchi, Sabbioni (26' st Cardone, 29' st Tola), Gavelli, Alessandrini, Pirazzoli, Venturoli (11' st Colino G.), Placci, Mainetti, Massueme. A disp.: Colino M., Meta, Caroli, Ferri, Hassan, Genuario. All.: Vittozzi
Arbitro: Meloro di Parma
Note: spettatori 100 circa; ammoniti Venturoli, Benkouhail, Romanciuc, Pedone, Angelino, Pirazzoli, El Ouahhabi; recupero 1', 7'GIRONE B
Baiso Secchia-Maranello 0-0
BAISO SECCHIA: Baciocchi, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli, Paglia, Benassi (15' st Viviroli), Bertolani (35' st Ghirelli), Briselli (15' st Pederzini), Caputo (32' st Caselli), Barozzi (40' st Casini). A disp.: Brevini, Silvestri, Ovi, Zanetti. All.: Baroni.
MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite (35' pt Annovi), Orlandi, Fotana, Tognin, Evangelisti, Barani (20' st Saccani), Restilli, Schiavone, Totaro (13' st Trotta), Rockson. A disp.: Mawuli, Anang, Seghizzi, Galli, Baafi Agyei, Guidetti. All.: Tosi.
Arbitro: Nid Bella di Bologna
Note: ammoniti Evangelisti, Barani, Galli; espulso Gazzotti (B) al 40' st Castellarano-United Carpi 4-1
Reti: 12' pt, 8' st Turci (C), 22' pt Rizzuto (C), 42' su rig. Nadiri (U), 3' st Saccani (C)
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (29' st Guicciardi), Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani (22' st Pittalis), Saccani, Travagliati (40' st Tincani), Turci, Rizzuto (31' st Baldelli). A disp.: Peddis, Longu, Dakoli, Grignani, Boccedi.
All.: Lodi Rizzini
UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi (1' st Garlappi), Kundome, Gazzini, Paramatti (21' st Giovannini), Hardy Nana, Amura, Pellacani (1' st Crispino), Kolaveri (27' st Baraldi), Nadiri, Posponi (16' st De Marino). A disp.: Bordini, Ficarelli, Mebelli, Vezzani. All.: Gilioli
Arbitro: Cavallari di Finale Emilia
Note: ammoniti Cavazzoli, Paramatti; espulso Kundome (U) al 41' stMasone-Castelnuovo 5-0
Reti: 28' pt, 30' pt Jocic, 32' pt Zagnoli, 8' st Mohmoh, 19' st Gvianidze
MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Burani, Pozzi (11' st Battigello), Zagnoli (22' st Melioli), Paoli
(11' st Bonacini), Tascedda, Jocic (32' st Uhunamure), Mohmoh (14' st Gvianidze), Campaniello N.. A disp.: Catellani, De Donno, Ventura, Campaniello S.. All.: Marchesini.
CASTELNUOVO: Ripesi, Baroni, Fontanesi, Pivetti (26' pt Cavani), Manini, Reggiani (24' st Gilioli), Bellei Ponzi, Le Guern (1' st Paltrinieri), Ienna, Bellentani (20' st Cantaroni), Fugallo (1' st Carbone). A disp.: Brancaccio, Mazzoli, Copertino, Veneri. All.: Casagrandi.
Arbitro: Tagliati di Ferrara
Note: ammonito PozziMontombraro-Sporting Scandiano 0-0 giocata il 13/09
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (30' st Borri) Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A. (33' st Florini), Momodu (35' st Pappalardo), Zattini, Dosi (29' pt Marra, 40' pt Corroppoli
S.). A disp.: Guerrieri, Magli, Allegra, Nardi. All.: Antonelli
SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Muratori, Ferrari R., Valestri, Saetti Baraldi, Bottazzi, Ferrari M., Rinaldini (19' st Mohamed), Barbieri, Leoncelli (10' st Giorgi).
A disp.: Del Rio, Giorgi, Maarouf, Lasagni, Saetti, Quartieri, Vitrani. All.: Giardina.
Arbitro: Stano di Modena
Note: ammoniti Romani, Zattini, Sighinolfi A., Naini; espulso Corropoli D. (M) al 40' ptRiese-Casalgrande 1-0
Rete: 26' st Mazzoli
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Manicardi (47' st Barbieri), Borghi, Bonora, Marastoni, Di Stasio (6' st Prandi), Incerti, Fontanesi (37' st Teocoli), Mazzoli (46' st Iemmi), Valenti (20' st Leonardi). A disp.: Benati, Carra, Pirondi, Canalini. All.: Pavesi.
CASALGRANDE: Marcantonio, Pezzi, Palladini, Pacella, Sabbadin, Fornari, Mediani (31' st Di Costanzo), Runaj (24' st Strozzi), Lecce (39' st Borrelli), Malavasi (34' st Cannas), Hoxha. A disp.: Ancone, Giordano, Pugoni, Corti, De Carluccio. All.: Dalia.
Arbitro: Manzitti di Modena.
Note: ammoniti Di Stasio, Incerti, mister DaliaSammartinese-Medolla San Felice 0-0
SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Acanfora (31' st Toscano), Re, Bega, Valentini, Barbieri (49' st Malaguti), Vitiello (40' st Singh), Bianchini (23' st Ametta), Salsi S. (36' st Perini). A disp.: Falavigna, Corradini, Berselli, Gigante. All.: Salsi
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi (31' st Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Zanoli (37' st Stabellini), Abusoglu (13' st Franco), Tecku, Camara (13' st Pastorelli), Adusa. A disp.: Atti, Benassi, Marconi, Leozappa, Bugneac. All.: Gennari (Semeraro squalificato)
Arbitro: Ravaglia di Bologna
Note: ammoniti Montipò, Valentini, Barbieri, Ametta, Malavasi, Sentieri, Assohoun, AbusogluVirtus Camposanto-Solierese 1-1
Reti: 14' pt Ndrejaj (V), 40' pt Caselli (S)
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (35' st Casari), Grazia A., Pjolla, Vitiello, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (40' st Ofosu), Gripshi (10' st Acanfora), Tammaro (25' st Diegoli). A disp.: Grazia G., Guandalini, Malavasi, Mogavero, Natali. All.: Luppi
SOLIERESE: Tosi, Mandreoli, Ligabue, Boschetti (45' st Tagliavini), Mecorrapaj (35' st Vaccari), Vignocchi, Gianelli, Pagano (15' st Marani), Caselli, Feninno, Dapoto (30' st D'Ambrosio). A disp.: Prejmerean, Berni, Laino, Bartolomeo, Bozzani. All.: Greco
Arbitro: Fornabaio di RavennaVirtus Correggio-La Pieve Nonantola 3-1 giocata il 13/09
Reti: 2' pt, 78' pt Benevelli (V), 14' st Guidetti (V), 36' st Davitti (L)
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccó, Bottoni, Corradi, Pedrazzoli, Casarini (23' st Aveni), Santini (26' st Davoli M.), Mustica (35' st Morandi), Benevelli (41' st Davoli F.), Guidetti, Boccher. A disp.: Morgotti, Davoli D., Carretti, Acquafresca, Ferrari. All.: Carretti
LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Belfakir (20' st Pepe), Monari, Cantarello (14' st Boriani), Sghedoni, Casarano, Timperio (23' st Iazzetta), Montorsi (20' st Loussi), Cheli, Cataldo, Davitti. A disp.: Borghi, Shanableh, Gilli, Orlandini, Libertino. All.: Barbi
Arbitro: Trevisani di Ferrara
Note: ammoniti Casarini, Santini, Guidetti, Sghedoni, Pepe.
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cisl, inaugurati i nuovi uffici di Castelfranco Emilia: 'Al centro i servizi ai cittadini'

Cisl, inaugurati i nuovi uffici di Castelfranco Emilia: 'Al centro i servizi ai cittadini'

Castelfranco Emilia, conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi

Castelfranco Emilia, conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi

Castelfranco, Sagra del Tortellino: domani la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi

Castelfranco, Sagra del Tortellino: domani la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi

Centri di culto islamici a Castelfranco Emilia: la Lega attacca, il sindaco replica

Centri di culto islamici a Castelfranco Emilia: la Lega attacca, il sindaco replica

'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'

'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'

Promozione, la Virtus Castelfranco debutta domenica con la Dozzese

Promozione, la Virtus Castelfranco debutta domenica con la Dozzese

Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Mantova Modena vietata ai tifosi modenesi

Mantova Modena vietata ai tifosi modenesi

Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Carpi sconfitto contro la Ternana. Cassani: 'Il gol in avvio ci ha penalizzato'

Carpi sconfitto contro la Ternana. Cassani: 'Il gol in avvio ci ha penalizzato'

Eccellenza, Formigine ancora la palo: al Pincelli passa anche l'Arcetana

Eccellenza, Formigine ancora la palo: al Pincelli passa anche l'Arcetana