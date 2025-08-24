Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Marquez domina anche in Ungheria davanti a Acosta e Bezzecchi, Bagnaia nono

Marquez domina anche in Ungheria davanti a Acosta e Bezzecchi, Bagnaia nono

Quinto Luca Marini (Honda) e sesto Franco Morbidelli (Ducati VR46). Caduta nel primo giro per Enea Bastianini

Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio d’Ungheria, sul circuito del Balaton Park, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) conquistando così la sua 72esima affermazione nella classe regina, la decima di questa stagione, la settima consecutiva. Completa il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi, davanti al compagno di marca Jorge Martin, risalito dalla 16^ posizione.
Quinto Luca Marini (Honda) e sesto Franco Morbidelli (Ducati VR46). Francesco Bagnaia (Ducati) termina in nona piazza. Caduta nel primo giro per Enea Bastianini (Ktm Tech3), problema alla moto invece per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), costretto a partire dalla pit lane e 15° al traguardo.
MotoGp, in Ungheria Marc Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

MotoGp, Marquez vince ancora in Repubblica Ceca

MotoGp, Marc Marquez trionfa in Germania davanti al fratello Alex, Bagnaia è terzo

MotoGp, ad Assen vince Marc Marquez davanti a Bezzecchi e Bagnaia

Quartararo conquista la pole nel Gp di Olanda, secondo Bagnaia

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Sassuolo, male la prima: il Napoli vince facile

Il Carpi inizia bene il campionato: buon pari con la Juventus Next Gen

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

