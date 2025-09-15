Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Tre partite, un solo misero punto. Diciamo che dal Terre di Castelli, una delle squadre più attrezzate del girone A di Eccellenza, ci si aspettava decisamente un altro inizio di campionato. Nemmeno il cambio di panchina in settimana (Cattani al posto di Fontana) ha cambiato l'andazzo. Al Ventuelli di Castelvetro passa anche la Pontenurese, che però comanda ancora la classifica a punteggio pieno (va detto però che i piacentini hanno vinto a tavolino la partita, persa sul campo, contro la Fidentina).

Al 10’ rigore per fallo di mano di Giordano, trasforma Roberi Vota per la capolista Pontenurese. Al 12’ pareggia Zironi di testa su punizione di Mata. Al 42’ angolo di Cecchetti, Diaw colpisce bene ma la palla è alta. Al 43’ sponda di Mata per Guidone che calcia fuori da buona posizione, subito dopo da un disimpegno sbagliato la palla arriva Roberi Vota che colpisce il palo. Nel recupero da corner la

palla attraversa tutto lo specchio della porta, arriva sul secondo palo Diaw che fa 2-1. Nella ripresa al 62’ colpo di testa di Guidone deviato in angolo. Al 65’ occasione per il nuovo entrato Karapici ma il tiro è alto. Al 76’ Lodigiani lanciato a rete da Pellegrini si fa ipnotizzare da Gibertini. All’80’ grande intervento di Gibertini su tiro di Jenner.



Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-PONTENURESE 1-2TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Bruno, Gigli, Vezzani (53’Azzi), Palmieri, Dembacaj, Esposito (76’ Masoch), Giordano, Guidone (72’ ait), Mata (64’ Karapici), Zironi (53’ Caniparoli). A disp. Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Mondaini. All. CattaniPONTENURESE: Cabrini, Diaw, Bara, Bernardi, Ajdini (76’ Kenzin), Spagnoli, Yener (86’ Vecchio), Orlandi, Pellegrini (81’ Lodigiani), Cecchetti, Roberi Vota (68’ Alfieri). A disp. Isola, Oliviero, Lombardo, Bongiorni, Milza. All. RizzelliArbitro: Clemente di RavennaReti: 10’ (rig) Roberi Vota, 12’ Zironi, 46’pt DiawNote: ammoniti Zironi, Cecchetti, Orlandi, Bernardi