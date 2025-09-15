Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Nemmeno il cambio di panchina in settimana (Cattani al posto di Fontana) ha cambiato l'andazzo

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Tre partite, un solo misero punto. Diciamo che dal Terre di Castelli, una delle squadre più attrezzate del girone A di Eccellenza, ci si aspettava decisamente un altro inizio di campionato. Nemmeno il cambio di panchina in settimana (Cattani al posto di Fontana) ha cambiato l'andazzo. Al Ventuelli di Castelvetro passa anche la Pontenurese, che però comanda ancora la classifica a punteggio pieno (va detto però che i piacentini hanno vinto a tavolino la partita, persa sul campo, contro la Fidentina).
Al 10’ rigore per fallo di mano di Giordano, trasforma Roberi Vota per la capolista Pontenurese. Al 12’ pareggia Zironi di testa su punizione di Mata. Al 42’ angolo di Cecchetti, Diaw colpisce bene ma la palla è alta. Al 43’ sponda di Mata per Guidone che calcia fuori da buona posizione, subito dopo da un disimpegno sbagliato la palla arriva Roberi Vota che colpisce il palo. Nel recupero da corner la
palla attraversa tutto lo specchio della porta, arriva sul secondo palo Diaw che fa 2-1. Nella ripresa al 62’ colpo di testa di Guidone deviato in angolo. Al 65’ occasione per il nuovo entrato Karapici ma il tiro è alto. Al 76’ Lodigiani lanciato a rete da Pellegrini si fa ipnotizzare da Gibertini. All’80’ grande intervento di Gibertini su tiro di Jenner.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-PONTENURESE 1-2
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Bruno, Gigli, Vezzani (53’Azzi), Palmieri, Dembacaj, Esposito (76’ Masoch), Giordano, Guidone (72’ ait), Mata (64’ Karapici), Zironi (53’ Caniparoli). A disp. Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Mondaini. All. Cattani
PONTENURESE: Cabrini, Diaw, Bara, Bernardi, Ajdini (76’ Kenzin), Spagnoli, Yener (86’ Vecchio), Orlandi, Pellegrini (81’ Lodigiani), Cecchetti, Roberi Vota (68’ Alfieri). A disp. Isola, Oliviero, Lombardo, Bongiorni, Milza. All. Rizzelli
Arbitro: Clemente di Ravenna
Reti: 10’ (rig) Roberi Vota, 12’ Zironi, 46’pt Diaw
Note: ammoniti Zironi, Cecchetti, Orlandi, Bernardi
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Eccellenza, è ufficiale: Cattani è il nuovo allenatore del Terre

Eccellenza, è ufficiale: Cattani è il nuovo allenatore del Terre

Eccellenza, al Terre di Castelli torna mister Cattani?

Eccellenza, al Terre di Castelli torna mister Cattani?

Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko

Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko

Eccellenza, Terre di Castelli e Cdr Mutina si annullano

Eccellenza, Terre di Castelli e Cdr Mutina si annullano

Eccellenza, domenica si parte: ecco le rose delle tre modenesi

Eccellenza, domenica si parte: ecco le rose delle tre modenesi

Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Carpi sconfitto contro la Ternana. Cassani: 'Il gol in avvio ci ha penalizzato'

Carpi sconfitto contro la Ternana. Cassani: 'Il gol in avvio ci ha penalizzato'

Eccellenza, Formigine ancora la palo: al Pincelli passa anche l'Arcetana

Eccellenza, Formigine ancora la palo: al Pincelli passa anche l'Arcetana

Impresa Sassuolo: 1-0 alla Lazio

Impresa Sassuolo: 1-0 alla Lazio

Da Pergreffi a Sartoretti, da Cantagalli a Ballotta: Modena ricorda Andrea Parenti

Da Pergreffi a Sartoretti, da Cantagalli a Ballotta: Modena ricorda Andrea Parenti