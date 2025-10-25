Modena capolista: i numeri che certificano il netto cambio di passo
Il cambio di ritmo rispetto alla scorsa stagione è evidente: alla nona giornata dello scorso campionato il Modena era a 10 punti, con un saldo +11
Il Modena è una squadra forte sotto tutti gli aspetti: fisico, tattico, tecnico, ma soprattutto mentale; una squadra che non molla mai e gioca sempre a mille; un gruppo coeso e con gli attributi giusti, che sarà scomodo per tutti da affrontare.
La forza del Modena è certificata anche dai numeri: nelle quattro occasioni in cui il Modena è andato sotto per primo (Avellino, Pescara, Palermo, Emoli), ha sempre recuperato la partita e non ha mai perso, conseguendo due pareggi (Avellino e Palermo) e due vittorie (Pescara ed Empoli).
Il Modena sta lanciando chiari segnali al campionato; la strada è ancora lunga, certamente arriveranno i momenti difficili, ma intanto mantiene meritatamente la vetta: vincere aiuta a vincere, e a consolidare la necessaria consapevolezza di essere una squadra forte.
Il cambio di passo e di ritmo rispetto alla scorsa stagione è evidente: alla nona giornata dello scorso campionato il Modena era a quota
Il Modena di oggi è capolista con merito; arriveranno le difficoltà, perché è oggettivamente impensabile che i gialli tengano questo ritmo forsennato per tutto il campionato; ma intanto la squadra ha dato prova di avere le capacità di assorbire i colpi e di trasformarli in energia positiva sul campo. Una squadra che non molla mai, che non si arrende e che è sempre lucidamente e mentalmente presente durante tutto l’arco della gara; in accordo con il mister, ci sono ancora tanti margini di miglioramento, specialmente nel gioco di attacco: i gialli devono imparare a essere più cinici nell’area di rigore avversaria,
Martedì 28 arriva il secondo turno infrasettimanale ed è pronto l’esodo gialloblù ad Ovest del Secchia; intanto, tutti in piedi a salutare la capolista.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
