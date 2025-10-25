Vogliamo solo essere liberi: domenica nuova manifestazione per la sicurezza a Modena

Domani, domenica 26 ottobre, alle 10, il Comitato “Modena merita di più” promuove una nuova manifestazione pubblica per la sicurezza e la vivibilità urbana, con partenza dalla Palazzina Pucci. Il corteo attraverserà alcune zone simbolo del disagio cittadino come l'R-Nord e il Parco XXII Aprile – per poi fare ritorno al punto di partenza, 'in un cammino civile e pacifico, volto a riaffermare il diritto a vivere e camminare senza paura nella propria città' - spiega il Comitato.

'Vogliamo solo essere liberi, liberi di uscire, studiare, lavorare, passeggiare, senza paura di aggressioni, spaccio, risse o violenze. Chiediamo rispetto per i diritti dei cittadini perbene. Negli ultimi mesi, numerosi episodi di violenza, minacce, furti, baby gang e aggressioni nei parchi e nelle aree della stazione delle corriere hanno alimentato un profondo senso di insicurezza. Molti modenesi riferiscono di non sentirsi più al sicuro neppure negli spostamenti quotidiani' - spiega il Comitato.



Le richieste principali del comitato

Presenza costante delle forze dell’ordine nelle aree più a rischio; azioni concrete e non temporanee contro spaccio, violenze e occupazioni abusive; tutela di famiglie, studenti e lavoratori, soprattutto nelle zone di transito e trasporto pubblico; impegno delle istituzioni locali, regionali e nazionali, chiamate a partecipare alla manifestazione.'Dopo anni di silenzio, nessuno nega l'esistenza di un problema sicurezza. Chiediamo risposte subito. Modena non può rassegnarsi al degrado né accettare la paura come normalità' - aggiunge il Comitato. Il Comitato invita cittadini, associazioni, famiglie, commercianti e rappresentanti istituzionali a partecipare. 'Non restiamo a guardare. Modena merita di più'.