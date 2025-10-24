La bigenitorialità forzata: continua la scuola politica femminista
Giulia Potenza, avvocata civilista del Foro di Civitavecchia e già responsabile UDI, interverrà alla seconda giornata della Scuola presso la Casa delle Donne
La mattina sarà invece occupata dagli interventi della giornalista d’inchiesta Luisa Betti, e di Marcella De Carli Ferrari e Paola Pieri, rispettivamente dei collettivi femministi “Donne di Baggio” e “Maternamente”. Ė previsto l’intervento, protetto dal riserbo, di uno dei 36 casi esemplari di vittimizzazione secondaria, riconosciuto come tale dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
Sanità: l'Emilia-Romagna perde colpi nella rete trauma emergenza-urgenza e PS
Caso Fondazione di Modena: indagini scattate da alert esterni
Modena, bando affitto: dal Comune un milione per sostenere i cittadini