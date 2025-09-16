Modena: il Ministero finanzia tre nuovi scuolabus elettrici
Con 800 mila euro di contributo comprati nuovi mezzi e installate le colonnine di ricarica. Fino a 44 alunni serviti su tre linee per le medie Lanfranco, Mattarella, Calvino, Cavour e la scuola primaria Giovanni XXIII
Gli scuolabus elettrici, forniti dalla Sitcar– Mobility Vehicle azienda vincitrice dell'appalto, hanno un'autonomia di 300 km nel ciclo interurbano e possono raggiungere una velocità di 80 km; sono inoltre dotati di sistema di localizzazione Gps installato per il tracciamento in tempo reale del veicolo, dispositivo
“Questo progetto dimostra come il lavoro dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, accanto agli Enti locali, incida direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e conferma che Modena è sempre più una capitale dell’ambiente”, le parole di Benedetta Brighenti, Presidente di Aess e Climate Pact Ambassador della Commissione europea.
