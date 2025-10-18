La Notte della Moda 2025 del “Cattaneo-Deledda” si fonde quest’anno con i temi della contemporaneità. L’appuntamento è per domenica 19 ottobre (ore 20.30) nella Chiesa San Carlo a Modena, con la performance “404: Human Not Found? Alla ricerca dell’umano tra codici e algoritmi”, evento finale di Smart Life Festival 2025.
Un viaggio tra tecnologia, arte e moda, con uno spettacolare show in cui performance, sfilate di abiti illuminati da LED e musica dal vivo si fondono per raccontare l’evoluzione dell’uomo nell’era digitale.
La suggestiva messa in scena è realizzata, per la parte relativa agli abiti, dalle classi finali dell’Indirizzo Moda del “Cattaneo-Deledda”; lo show vede anche la partecipazione dell’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi, del Liceo Carlo Sigonio e dell’Istituto di Istruzione Superiore Fermo Corni, in collaborazione con la Scuola d’Arte Thalento e MakeitModena, la Palestra Digitale del Comune di Modena.
Tre i quadri che verranno presentati nel corso della sfilata, in una narrazione che va dal sogno di un Internet libero alla realtà di un mondo governato dagli algoritmi, in cui i corpi diventano dati e la libertà sembra dissolversi in un controllo silenzioso e invisibile, fino al riaccendersi della speranza di un ritorno a forme naturati, nuovamente umane. Un evento che promette di accendere emozioni, stimolare la riflessione e illuminare il futuro.
La Notte della Moda è un evento promosso dalla RETE TAM (Tessile Abbigliamento Moda), network nazionale di Istituti tecnici e professionali che operano in vari settori dell’area moda. Avviato dal Sistema Moda Italia (SMI) e dal MIUR, il progetto formativo, ha l’obiettivo di rinsaldare il rapporto di collaborazione tra la scuola e le imprese del Settore moda.
All’Istituto Cattaneo-Deledda si accende di luce la Notte della Moda
L’iniziativa promossa dalla Rete TAM del MIUR domenica 19 ottobre alla chiesa San Carlo, evento finale dello Smart Life Festival 2025
