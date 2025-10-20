Altra mattinata di caos con lezioni interrotte e apprensione per una ventina di studenti colpiti maggiormente dall'effetto di uno spray urticante. Intorno alle ore 10, nel cambio dell'ora, una o più persone hanno spruzzato spray urticante in un corridoio dell’ultimo piano dell’edificio scolastico, causando l’intossicazione di numerosi ragazzi e l’immediato intervento dei soccorsi.
Diversi studenti hanno iniziato a manifestare sintomi evidenti di irritazione: bruciore agli occhi, tosse violenta e difficoltà respiratorie. Sul posto sono intervenute più squadre del 118, che hanno assistito circa trenta ragazzi direttamente all'interno e all'esterno, nel cortile della scuola. Saranno 39 quelli ufficialmente assistiti. Tutti assistiti sul posto, nessuno all'ospedale. Sul posto diverse unità della Polizia di Stato.
Indagini sono in corso valutando anche l’eventuale presenza di telecamere interne oltre alla raccolta si testimonianze da studenti e personale scolastico.
Le attività scolastiche sono state temporaneamente sospese anche per consentire la ventilazione e la messa in sicurezza dei locali
L’Istituto Barozzi è uno dei principali poli scolastici superiori della città e già in passato era stato al centro della cronaca per simili episodi.
Ancora spray urticante al Barozzi, 39 studenti soccorsi
Trentanove studenti maggiormente colpiti, con principio di intossicazione, soccorsi e trattati sul posto. Nessuno grave
Altra mattinata di caos con lezioni interrotte e apprensione per una ventina di studenti colpiti maggiormente dall'effetto di uno spray urticante. Intorno alle ore 10, nel cambio dell'ora, una o più persone hanno spruzzato spray urticante in un corridoio dell’ultimo piano dell’edificio scolastico, causando l’intossicazione di numerosi ragazzi e l’immediato intervento dei soccorsi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Mirandola, il reparto dialisi dell'ospedale finisce nei 'container': un milione dall'Ausl per il noleggio
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di ModenaArticoli Recenti
Ranucci dopo l'attentato: 'A qualcuno fa comodo intimidirci, ma non abbiamo paura'
Avis provinciale: inaugurato il nuovo polo logistico
Settimana Viva, in piazza Matteotti la chiusura
Modena, 4000 giovani alla 'Metti giù le armi Street Parade', viali intorno al centro come una barriera