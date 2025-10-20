Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ancora spray urticante al Barozzi, 39 studenti soccorsi

Trentanove studenti maggiormente colpiti, con principio di intossicazione, soccorsi e trattati sul posto. Nessuno grave

Altra mattinata di caos con lezioni interrotte e apprensione per una ventina di studenti colpiti maggiormente dall'effetto di uno spray urticante. Intorno alle ore 10, nel cambio dell'ora, una o più persone hanno spruzzato spray urticante in un corridoio dell’ultimo piano dell’edificio scolastico, causando l’intossicazione di numerosi ragazzi e l’immediato intervento dei soccorsi.

Diversi studenti hanno iniziato a manifestare sintomi evidenti di irritazione: bruciore agli occhi, tosse violenta e difficoltà respiratorie. Sul posto sono intervenute più squadre del 118, che hanno assistito circa trenta ragazzi direttamente all'interno e all'esterno, nel cortile della scuola. Saranno 39 quelli ufficialmente assistiti. Tutti assistiti sul posto, nessuno all'ospedale. Sul posto diverse unità della Polizia di Stato.

Indagini sono in corso valutando anche l’eventuale presenza di telecamere interne oltre alla raccolta si testimonianze da studenti e personale scolastico.
Le attività scolastiche sono state temporaneamente sospese anche per consentire la ventilazione e la messa in sicurezza dei locali

L’Istituto Barozzi è uno dei principali poli scolastici superiori della città e già in passato era stato al centro della cronaca per simili episodi.

