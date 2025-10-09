Cinquant’anni dopo il diploma, cinquanta ex studenti delle sezioni Chimica ed Elettronica dell’Istituto Tecnico Industriale E. Fermi di Modena si sono ritrovati per celebrare un anniversario davvero speciale. L’incontro, carico di emozione e nostalgia, ha visto protagonisti i diplomati del 1975, riuniti in Aula Magna per condividere saluti, aneddoti e ricordi con l’attuale dirigenza dell’Istituto.
Ad accoglierli il nuovo preside, prof. Gennaro Scotto di Cicariello, e la vicepreside Prandini, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Per l’occasione, sono state realizzate 50 magliette commemorative con il logo del Fermi, indossate con orgoglio durante la foto di gruppo.
La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale all’Agriturismo Cà del Rio di Casinalbo, dove il clima di festa e gratitudine ha rafforzato il legame tra passato e presente. Un evento straordinario che rimarrà memorabile per tutti i partecipanti.
Si ritrovano a 50 anni dal diploma: festa al Fermi
Hanno ricordato i momenti della maturità raggiunta nel 1975 insieme agli attuali preside e vicepreside dell'Istituto
Cinquant’anni dopo il diploma, cinquanta ex studenti delle sezioni Chimica ed Elettronica dell’Istituto Tecnico Industriale E. Fermi di Modena si sono ritrovati per celebrare un anniversario davvero speciale. L’incontro, carico di emozione e nostalgia, ha visto protagonisti i diplomati del 1975, riuniti in Aula Magna per condividere saluti, aneddoti e ricordi con l’attuale dirigenza dell’Istituto.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese
Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provinciaArticoli Recenti
E' morta a 69 anni l'urbanista Sandra Vecchietti
Ecco la prima Ferrari Elettrica
Modena, complesso dell’ex Orsoline: parte secondo stralcio
Il Millennio di Montserrat fa tappa a Stuffione: il libro sulla Madonna di Monserrato in Italia