Si ritrovano a 50 anni dal diploma: festa al Fermi

Cinquant’anni dopo il diploma, cinquanta ex studenti delle sezioni Chimica ed Elettronica dell’Istituto Tecnico Industriale E. Fermi di Modena si sono ritrovati per celebrare un anniversario davvero speciale. L’incontro, carico di emozione e nostalgia, ha visto protagonisti i diplomati del 1975, riuniti in Aula Magna per condividere saluti, aneddoti e ricordi con l’attuale dirigenza dell’Istituto.

Ad accoglierli il nuovo preside, prof. Gennaro Scotto di Cicariello, e la vicepreside Prandini, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Per l’occasione, sono state realizzate 50 magliette commemorative con il logo del Fermi, indossate con orgoglio durante la foto di gruppo.

La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale all’Agriturismo Cà del Rio di Casinalbo, dove il clima di festa e gratitudine ha rafforzato il legame tra passato e presente. Un evento straordinario che rimarrà memorabile per tutti i partecipanti.

