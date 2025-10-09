Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Si ritrovano a 50 anni dal diploma: festa al Fermi

Hanno ricordato i momenti della maturità raggiunta nel 1975 insieme agli attuali preside e vicepreside dell'Istituto

Cinquant’anni dopo il diploma, cinquanta ex studenti delle sezioni Chimica ed Elettronica dell’Istituto Tecnico Industriale E. Fermi di Modena si sono ritrovati per celebrare un anniversario davvero speciale. L’incontro, carico di emozione e nostalgia, ha visto protagonisti i diplomati del 1975, riuniti in Aula Magna per condividere saluti, aneddoti e ricordi con l’attuale dirigenza dell’Istituto.
Ad accoglierli il nuovo preside, prof. Gennaro Scotto di Cicariello, e la vicepreside Prandini, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Per l’occasione, sono state realizzate 50 magliette commemorative con il logo del Fermi, indossate con orgoglio durante la foto di gruppo.
La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale all’Agriturismo Cà del Rio di Casinalbo, dove il clima di festa e gratitudine ha rafforzato il legame tra passato e presente. Un evento straordinario che rimarrà memorabile per tutti i partecipanti.

Scuola di politica femminista per celebrare ottanta anni di UDI

Modena, le disuguaglianze vanno contrastate fin dalla prima infanzia

Modena: il Ministero finanzia tre nuovi scuolabus elettrici

Modena, prima campanella per 28mila ragazzi: il saluto di sindaco e assessore

Scuola al via, ma per Cgil a mezzo servizio: 'Mancano 14 direttori e 100 Ata'

Cellulare a scuola, restrizioni e sanzioni, ma al Barozzi si punta all'educazione

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Ecco la prima Ferrari Elettrica

Modena, complesso dell’ex Orsoline: parte secondo stralcio

Il Millennio di Montserrat fa tappa a Stuffione: il libro sulla Madonna di Monserrato in Italia

