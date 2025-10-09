Modena, complesso dell’ex Orsoline: parte secondo stralcio

E’ arrivato il permesso, da parte di tutti gli enti preposti per la realizzazione del secondo stralcio del progetto di restauro e riqualificazione immobiliare del complesso dell’ex Orsoline alle porte del centro storico di Modena. Il cantiere sarà aperto alla cittadinanza in un open day che si terrà il weekend di venerdì 17 e sabato 18 ottobre.



Tre le società coinvolte la Impref srl che opera da più di 30 anni nel settore edile/immobiliare. A firmare il progetto è l’architetto modenese Caterina Boldrini mentre la vendita in esclusiva delle unità abitative è affidata a Immobiliare Arca service e Arte casa immobiliare. Si tratta di un edificio del XVII secolo, per lungo tempo sede del convento delle suore Orsoline, ma da anni in stato di abbandono. L’area si sviluppa su circa 5 mila metri quadrati tra via Ganaceto, via Della Cerca e viale Fontanelli.L’intervento prevede la realizzazione di 35 appartamenti (compresi alcuni loft), con un ampio giardino alberato. Le prime unità, come previsto, saranno consegnate a primavera del prossimo anno.