Cellulare a scuola, restrizioni e sanzioni, ma al Barozzi si punta all'educazione

“Il divieto era già previsto nel regolamento — spiega la dirigente — ma ora lo abbiamo esteso a tutto l’orario scolastico. I cellulari, se portati a scuola, devono rimanere spenti e riposti negli zaini, anche durante gli intervalli.”La linea è chiara: privilegiare l'aspetto educativo e preventivo.
Il regolamento sarà aggiornato formalmente, ma più delle sanzioni, la preside insiste sull’importanza del coinvolgimento delle famiglie.
“Il principale agente educativo resta la famiglia. È fondamentale che i genitori spieghino ai figli cosa si va a fare a scuola e perché non è utile usare il telefono?' Se un ragazzo è recidivo? - chiediamo. 'Significa che c’è un problema più profondo: o non rispetta le regole o c’è una forma di dipendenza.
“Oggi uno smartphone non è solo un oggetto: è una parte della vita di una persona. Contiene dati, foto, contatti, relazioni. Per questo il ritiro è una misura delicata, da adottare solo quando l’educazione ha fallito.”Per affrontare situazioni più complesse, l’istituto ha previsto anche il supporto di uno psicologo scolastico, che potrà aiutare gli studenti a intraprendere un percorso di consapevolezza e — se necessario — di 'distacco' dal dispositivo.Un approccio che si distacca dalla logica del divieto a tutti i costi e che punta su dialogo, responsabilità condivisa e prevenzione.“La cosa più importante è la persuasione”, conclude la dirigente, con la speranza che, attraverso la collaborazione tra scuola e famiglia, i casi di abuso del cellulare diventino sempre più rari.