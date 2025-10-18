Sicurezza e controlli nel modenese: 21 denunce e 11 segnalazioni in una settimana di attività dei Carabinieri

Una settimana intensa di controlli e interventi da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, che hanno portato a 21 denunce in stato di libertà e 11 segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti. L’operazione, che ha coinvolto le Compagnie di Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano, è stata mirata a rafforzare la sicurezza del territorio e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa.

Nel dettaglio, le denunce hanno riguardato reati come porto illegale di armi, detenzione di droga, ricettazione, furto, minacce, lesioni personali, contraffazione e guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro delle patenti e il sequestro dei veicoli coinvolti.





I casi più rilevanti

A Modena, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 33enne rumeno per ricettazione, trovato in possesso di uno smartphone rubato poche ore prima in un bar del centro. Il telefono è stato restituito al legittimo proprietario.Sempre a Modena, due cittadini tunisini sono stati denunciati per ricettazione dopo essere stati sorpresi a bordo di un’auto rubata in via Cimitero San Cataldo. Anche in questo caso il mezzo è stato riconsegnato al proprietario.A Savignano sul Panaro, i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato un 31enne per porto abusivo di un coltello a serramanico.A Soliera, due persone sono state denunciate per truffa: avrebbero indotto una donna ad effettuare un bonifico per una vacanza inesistente.Parallelamente, sono state segnalate 11 persone alla Prefettura di Modena per uso personale di stupefacenti, con il sequestro di piccole quantità di droga.