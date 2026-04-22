Momenti di forte tensione ieri sera sul treno in partenza dalla stazione di Modena alle 21.55. Un uomo, straniero, visibilmente agitato, ha iniziato a urlare sul marciapiede per poi salire a bordo del convoglio, muovendosi in modo disordinato tra le carrozze e, stando alla testimonianza di un passeggero che avrebbe anche filmato parte della scena, colpendo più volte le pareti interne del treno.
Secondo il racconto, l’individuo 'continuava a spostarsi avanti e indietro tra le tre o quattro carrozze, urlando frasi sconnesse e inveendo contro chiunque si trovasse vicino'. La situazione è rapidamente degenerata alla stazione di Castelfranco Emilia. L'uomo ha aperto la porta fermandosi sulla soglia e impedendo la ripartenza del treno e inveendo sul capotreno intervenuto e posizionandosi fuori dal convogllo invitandolo a scendere e in attesa delle forze dell'ordine. L'uomo ha continuato a bloccare la porta del convoglio, insultando il capotreno. Solo dopo alcuni minuti ha tentato di allontanarsi dirigendosi verso il sottopassaggio. L'individuo, ha riferito il testimone, aveva con sé una bottiglia di vetro.
Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale
Nella corsa delle 22 da Modena, un uomo straniero ha ostruito la porta del convoglio, inveendo sul capotreno e tardando la ripartenza
Momenti di forte tensione ieri sera sul treno in partenza dalla stazione di Modena alle 21.55. Un uomo, straniero, visibilmente agitato, ha iniziato a urlare sul marciapiede per poi salire a bordo del convoglio, muovendosi in modo disordinato tra le carrozze e, stando alla testimonianza di un passeggero che avrebbe anche filmato parte della scena, colpendo più volte le pareti interne del treno.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto
Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro
Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro
Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone
Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglieArticoli Recenti
Dramma in via Notari a Modena: uomo muore divorato dalle fiamme
Cavezzo, organizza matrimonio fittizio con una italiana: rimpatriato tunisino irregolare
Reggio Emilia, arrestato corriere della droga con 5 chili di cocaina
Autocisterna si ribalta sull'A14 a San Lazzaro: autista 54enne perde la vita, autostrada chiusa