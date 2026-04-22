Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale

Momenti di forte tensione ieri sera sul treno in partenza dalla stazione di Modena alle 21.55. Un uomo, straniero, visibilmente agitato, ha iniziato a urlare sul marciapiede per poi salire a bordo del convoglio, muovendosi in modo disordinato tra le carrozze e, stando alla testimonianza di un passeggero che avrebbe anche filmato parte della scena, colpendo più volte le pareti interne del treno.

Secondo il racconto, l’individuo 'continuava a spostarsi avanti e indietro tra le tre o quattro carrozze, urlando frasi sconnesse e inveendo contro chiunque si trovasse vicino'. La situazione è rapidamente degenerata alla stazione di Castelfranco Emilia. L'uomo ha aperto la porta fermandosi sulla soglia e impedendo la ripartenza del treno e inveendo sul capotreno intervenuto e posizionandosi fuori dal convogllo invitandolo a scendere e in attesa delle forze dell'ordine. L'uomo ha continuato a bloccare la porta del convoglio, insultando il capotreno. Solo dopo alcuni minuti ha tentato di allontanarsi dirigendosi verso il sottopassaggio. L'individuo, ha riferito il testimone, aveva con sé una bottiglia di vetro.

