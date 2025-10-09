Esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Sandra Vecchietti, architetto e urbanista che ha contribuito alla redazione del Piano urbanistico di Modena, così come di vari altri strumenti urbanistici, con grande professionalità e con un’attenzione particolare ai temi dello sviluppo sostenibile”.
Con queste parole l’assessore all’Urbanistica del Comune di Modena Carla Ferrari ricorda Sandra Vecchietti, già presidente dell’Inu – Istituto Nazionale di Urbanistica della Regione Emilia-Romagna, dove era ancora impegnata nel Consiglio direttivo, e componente del “Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio regionale”, scomparsa ieri, mercoledì 8 ottobre a 69 anni.
L’assessorato all’Urbanistica, con cui negli ultimi anni aveva lavorato a stretto contatto, e tutta l’Amministrazione comunale 'esprimono vicinanza al compagno Stefano Stanghellini, a sua volta parte dell’equipe di progettazione per la definizione della disciplina di Pug, e a tutta la famiglia di Sandra Vecchietti'.
E' morta a 69 anni l'urbanista Sandra Vecchietti
L’assessore all’Urbanistica del Comune di Modena Carla Ferrari ricorda Sandra Vecchietti, già presidente dell’Inu
Esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Sandra Vecchietti, architetto e urbanista che ha contribuito alla redazione del Piano urbanistico di Modena, così come di vari altri strumenti urbanistici, con grande professionalità e con un’attenzione particolare ai temi dello sviluppo sostenibile”.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese
Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provinciaArticoli Recenti
Si ritrovano a 50 anni dal diploma: festa al Fermi
Ecco la prima Ferrari Elettrica
Modena, complesso dell’ex Orsoline: parte secondo stralcio
Il Millennio di Montserrat fa tappa a Stuffione: il libro sulla Madonna di Monserrato in Italia