E' morta a 69 anni l'urbanista Sandra Vecchietti

Esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Sandra Vecchietti, architetto e urbanista che ha contribuito alla redazione del Piano urbanistico di Modena, così come di vari altri strumenti urbanistici, con grande professionalità e con un’attenzione particolare ai temi dello sviluppo sostenibile”.

Con queste parole l’assessore all’Urbanistica del Comune di Modena Carla Ferrari ricorda Sandra Vecchietti, già presidente dell’Inu – Istituto Nazionale di Urbanistica della Regione Emilia-Romagna, dove era ancora impegnata nel Consiglio direttivo, e componente del “Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio regionale”, scomparsa ieri, mercoledì 8 ottobre a 69 anni.

L’assessorato all’Urbanistica, con cui negli ultimi anni aveva lavorato a stretto contatto, e tutta l’Amministrazione comunale 'esprimono vicinanza al compagno Stefano Stanghellini, a sua volta parte dell’equipe di progettazione per la definizione della disciplina di Pug, e a tutta la famiglia di Sandra Vecchietti'.

