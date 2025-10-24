Dopo 20 minuti senza occasioni particolari ma comunque intensi e in equilibrio, il risultato si sbloca inaspettatamente. Perché la difesa gialloblù, fino a quel momento molto reattiva sembra rallentare. Sono in tre a rincorrere ma senza chiudere la galopata diagonale dalla destra di Ceesay che giunto a metà dell'area di rigore calcia un rasoterra imprendibile per Chicchizola. E' il 22'- Lo stadio, anche questa sera triudio di tifo e di care, cade in 20 secondi di quasi silenzio. La partita si scalda, parecchio. Al 26' clamoroso atterraggio di Zanimacchia in area avversaria. Il rigore sembra netto. Non agli occhi e nella volontà dell'arbitro che lascia proseguire. Nemmeno il Var è contemplato. Nessun dubbio per il direttore di gara. Le proteste del Modena esplodono, a tutti i livelli. <dagli spalti alla panchina dove le proteste di due assistenti di Andrea Sottil ne provocano l'espulsione. Inizia quasi una guerra corpo a corpo
Le formazioni
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano, Defrel, Gliozzi. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Nador, Dellavalle, Cauz, Beyuku, Magnino, Massolin, Sersanti, Caso, Mendes, Di Mariano.
EMPOLI: Fulignati, Guarino, Obaretin, Lovato, Elia, Yepes, Ghion, Ilie, Carboni, Shpendi, Ceesay. Allenatore: Dionisi.
A disposizione: Perisan, Curto, Degli Inoccenti, Belardinelli, Pellegri, Ebuehi, Ignacchiti, Moruzzi, Indragoli, Saporiti, Popov, Bianchi.
Modena-Empoli: parziale 0-1
Dopo 20 minuti di sostanziale I gialloblù sotto di un gol al 22'. Ceesay in cavalcata indisturbata diagonale dalla sinistra. La difesa non lo blocca e con un rasoterra insacca
Dopo 20 minuti senza occasioni particolari ma comunque intensi e in equilibrio, il risultato si sbloca inaspettatamente. Perché la difesa gialloblù, fino a quel momento molto reattiva sembra rallentare. Sono in tre a rincorrere ma senza chiudere la galopata diagonale dalla destra di Ceesay che giunto a metà dell'area di rigore calcia un rasoterra imprendibile per Chicchizola. E' il 22'- Lo stadio, anche questa sera triudio di tifo e di care, cade in 20 secondi di quasi silenzio. La partita si scalda, parecchio. Al 26' clamoroso atterraggio di Zanimacchia in area avversaria. Il rigore sembra netto. Non agli occhi e nella volontà dell'arbitro che lascia proseguire. Nemmeno il Var è contemplato. Nessun dubbio per il direttore di gara. Le proteste del Modena esplodono, a tutti i livelli. <dagli spalti alla panchina dove le proteste di due assistenti di Andrea Sottil ne provocano l'espulsione. Inizia quasi una guerra corpo a corpo
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vaccinazione antifluenzale pediatrica: non obbligatoria, gratis sotto i 6 e pagamento sopra i 7 anni per bimbi sani
Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'
Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria
Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena
Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini
Eccellenza, continua la rivoluzione al Terre di Castelli: bomber Guidone va al Medolla, il dg Luppi al Formigine
Unimore sport experience: ecco gli studenti 'distinti' e premiati
Promozione, l'arbitro riconosce l'errore: Castelfranco-Bentivoglio si dovrà rigiocare
Modena-Empoli, tifosi gialloblù già scatenati: oltre 2.500 biglietti venduti. E Tonoli torna in gruppo dopo l’infortunio