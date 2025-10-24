Modena-Empoli: parziale 0-1

Dopo 20 minuti senza occasioni particolari ma comunque intensi e in equilibrio, il risultato si sbloca inaspettatamente. Perché la difesa gialloblù, fino a quel momento molto reattiva sembra rallentare. Sono in tre a rincorrere ma senza chiudere la galopata diagonale dalla destra di Ceesay che giunto a metà dell'area di rigore calcia un rasoterra imprendibile per Chicchizola. E' il 22'- Lo stadio, anche questa sera triudio di tifo e di care, cade in 20 secondi di quasi silenzio. La partita si scalda, parecchio. Al 26' clamoroso atterraggio di Zanimacchia in area avversaria. Il rigore sembra netto. Non agli occhi e nella volontà dell'arbitro che lascia proseguire. Nemmeno il Var è contemplato. Nessun dubbio per il direttore di gara. Le proteste del Modena esplodono, a tutti i livelli. <dagli spalti alla panchina dove le proteste di due assistenti di Andrea Sottil ne provocano l'espulsione. Inizia quasi una guerra corpo a corpo



Le formazioni



MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano, Defrel, Gliozzi. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Nador, Dellavalle, Cauz, Beyuku, Magnino, Massolin, Sersanti, Caso, Mendes, Di Mariano.



EMPOLI: Fulignati, Guarino, Obaretin, Lovato, Elia, Yepes, Ghion, Ilie, Carboni, Shpendi, Ceesay. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Perisan, Curto, Degli Inoccenti, Belardinelli, Pellegri, Ebuehi, Ignacchiti, Moruzzi, Indragoli, Saporiti, Popov, Bianchi.

