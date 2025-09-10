Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Il tabellino

Un'Arcetana per molti versi sperimentale, che nonostante la sconfitta ha saputo reggere bene il confronto con un'avversaria dai nomi altisonanti. Oggi al 'Comunale' di via Caraffa si è giocato per la seconda giornata della Coppa Italia di Eccellenza - Memorial Dorindo Sanguanini: il successo in extremis del Terre di Castelli ha permesso ai modenesi di avanzare a punteggio pieno (la qualificazione al secondo turno è ormai cosa fatta), mentre i biancoverdi restano a zero e di fatto sono fuori dalla competizione con un turno di anticipo. Ad ogni modo, l'organico allenato da Cristian Borghi non ha affatto motivi per demoralizzarsi: l'inedita formazione schierata nel confronto odierno ha infatti fornito riscontri più che confortanti, soprattutto nel corso del primo tempo.Quanto ai cenni di cronaca, il primo sussulto di rilievo in zona gol giunge solo al 21' ed è di marca ospite: nell'occasione Mata cerca il gol dal limite dopo avere raccolto il puntuale suggerimento di Masoch, ma Rebottini non incontra problemi nel rispondere con prontezza. Passano pochi istanti, e l'Arcetana va vicinissima al sigillo del vantaggio: Elatachi sferra un imperioso diagonale in area, mandando la sfera a stamparsi sulla traversa. Al 25' Masoch lascia partire una fiondata centrale da fuori area, ma l'estremo biancoverde si oppone con efficacia compiendo un pregevole intervento.Sette minuti più tardi, sono quindi i biancoverdi a sbloccare la situazione: Mattia Ferrari serve col contagiri Curti, e quest'ultimo realizza impeccabilmente con un'astuta stoccata nelle vicinanze della porta. Al 43' Mattia Ferrari ci prova anche in questo caso da posizione angolata in area, ma stavolta Venturelli chiude bene senza affanni. A stretto giro, Rebottini si fa trovare attento sul tiro dalla distanza di Giordano.Nella ripresa, al 4' la tambureggiante azione modenese si conclude col tiro di Masoch a tu per tu con Rebottini: ancora una volta il guardiano biancoverde si dimostra reattivo, e dunque il punteggio non cambia. Al 12' Karapici va a bersaglio al termine di un'incursione orchestrata da Zironi ed Esposito, ma l'arbitro annulla in seguito alla segnalazione di fuorigioco da parte del guardalinee. La compagine di Castelvetro e Vignola insiste alla ricerca del pari, e al 24' Zironi lascia partire un diagonale a ridosso della porta: Rebottini è battuto, ma nessun giocatore oronero riesce a scodellare in rete. L'1-1 giunge comunque al 27', quando Karapici finalizza al meglio una ficcante movimentazione offensiva ospite: il gol arriva con un lesto e pregevole tocco sotto porta.Terre di Castelli alla ribalta anche un minuto più tardi, quando l'ottimo Rebottini mette una pezza sulla conclusione ravvicinata di Palmiero. Al 32' il colpo di testa sferrato da Dembacaj si perde alto. Sùbito dopo l'angolo di Pigati crea scompiglio nei ranghi della retroguardia ospite, ma i modenesi si gestiscono con ordine. Al 37', Tosi si rende autore di un diagonale all'interno dell'area che dà soltanto l'illusione del gol. Al 43' Karapici conclude in piena area a colpo sicuro, dopo avere agganciato l'ottimo spunto in arrivo da Nait Janane: Rebottini mette a segno un intervento tutt'altro che semplice. Nei tempi di recupero Karapici trova ancora il gol, ma l'arbitro annulla anche stavolta ravvisando un intervento di Dembacaj su Fiorentini avvenuto pochi attimi prima. Al 50' gli oronero pervengono comunque al successo, quando Bruno realizza l'1-2 a fil di palo: il colpo di testa vincente è propiziato dal preciso passaggio di Zironi.Il girone 3 di Coppa Italia si concluderà mercoledì 1° ottobre, quando l'Arcetana farà visita al Real Formigine e il Terre di Castelli ospiterà la Vianese.ARCETANA - TERRE DI CASTELLI 1 - 2RETI: 33'pt Curti (A), 27'st Karapici (T), 50'st Bruno (T).ARCETANA: Rebottini, Curti, Andreotti (dal 16'st Laamane), Carrera (dal 16'st Pigati), Maccabruni (dal 1'st Barbati), Rinaldi (dal 28'st Fiorentini), Ferrari M., Blotta, Baldari (dal 9'st Ferri), Elatachi, Tosi.A disp.: Nicolosi, Ceci, Poligani, Barbieri. Allenatore: Cristian Borghi.TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Palmiero, Ben Driss (dal 9'st Zironi), Ceccarelli (dal 1'st Karapici), Dembacaj, Gigli, Masoch (dal 25'st Mondaini), Giordano, Caniparoli (dal 1'st Bruno), Mata, Esposito (dal 14'st Nait Janane). A disp.: Gibertini, Azzi, Barbetta, Vezzani. Allenatore: Francesco Cattani.ARBITRO: Monaco di Bologna (assistenti Buttazzi di Bologna e Papi di Parma).NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti Curti, Carrera, Blotta e Ferri (A), Ben Driss (T).