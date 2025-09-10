Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Quanto ai cenni di cronaca, il primo sussulto di rilievo in zona gol giunge solo al 21' ed è di marca ospite: nell'occasione Mata cerca il gol dal limite dopo avere raccolto il puntuale suggerimento di Masoch, ma Rebottini non incontra problemi nel rispondere con prontezza. Passano pochi istanti, e l'Arcetana va vicinissima al sigillo del vantaggio: Elatachi sferra un imperioso diagonale in area, mandando la sfera a stamparsi sulla traversa. Al 25' Masoch lascia partire una fiondata centrale da fuori area, ma l'estremo biancoverde si oppone con efficacia compiendo un pregevole intervento.
Nella ripresa, al 4' la tambureggiante azione modenese si conclude col tiro di Masoch a tu per tu con Rebottini: ancora una volta il guardiano biancoverde si dimostra reattivo, e dunque il punteggio non cambia. Al 12' Karapici va a bersaglio al termine di un'incursione orchestrata da Zironi ed Esposito, ma l'arbitro annulla in seguito alla segnalazione di fuorigioco da parte del guardalinee. La compagine di Castelvetro e Vignola insiste alla ricerca del pari, e al 24' Zironi lascia partire un diagonale a ridosso della porta: Rebottini è battuto, ma nessun giocatore oronero riesce a scodellare in rete. L'1-1 giunge comunque al 27', quando Karapici finalizza al meglio una ficcante movimentazione offensiva ospite: il gol arriva con un lesto e pregevole tocco sotto porta.
Il girone 3 di Coppa Italia si concluderà mercoledì 1° ottobre, quando l'Arcetana farà visita al Real Formigine e il Terre di Castelli ospiterà la Vianese.
Il tabellinoARCETANA - TERRE DI CASTELLI 1 - 2
RETI: 33'pt Curti (A), 27'st Karapici (T), 50'st Bruno (T).
ARCETANA: Rebottini, Curti, Andreotti (dal 16'st Laamane), Carrera (dal 16'st Pigati), Maccabruni (dal 1'st Barbati), Rinaldi (dal 28'st Fiorentini), Ferrari M., Blotta, Baldari (dal 9'st Ferri), Elatachi, Tosi.
TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Palmiero, Ben Driss (dal 9'st Zironi), Ceccarelli (dal 1'st Karapici), Dembacaj, Gigli, Masoch (dal 25'st Mondaini), Giordano, Caniparoli (dal 1'st Bruno), Mata, Esposito (dal 14'st Nait Janane). A disp.: Gibertini, Azzi, Barbetta, Vezzani. Allenatore: Francesco Cattani.
ARBITRO: Monaco di Bologna (assistenti Buttazzi di Bologna e Papi di Parma).
NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti Curti, Carrera, Blotta e Ferri (A), Ben Driss (T).
Matteo Pierotti