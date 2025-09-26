Promozione: Castelfranco, col Granamica sarà la volta buona?

“Fusse che fusse la vorta bbona” era il ritornello del personaggio del barista di Ceccano interpretato da Nino Manfredi. “Speriamo che sia la volta buona”, lo dicono ora anche a Castelfranco. Dopo 41 sconfitte di fila (comprese le 3 partite di coppa dello scorso anno) domenica al Ferrarini arriva il Granamica, formazione molto giovane che ha gli stessi punti del Castelfranco, zero. Un'occasione per poter fare punti dopo un anno da incubo, con la retrocessione dall'Eccellenza (zero punti, appunto..) e un inizio di stagione con 4 sconfitte su 4. Nemmeno il cambio di panchina (Giuseppe Rizzo al posto di Maurizio Napolitano) ha permesso alla Virtus di cambiar rotta: anche contro il Felsina, pur in 11 contro 10 per tutto il secondo tempo, è arrivata l'ennesima sconfitta. E poi... E poi questa è stata un settimana turbolenta con qualche giocatore, El Ouahhabi e Razougui, che se ne è andato, qualcuno, Pedone, che non si è presentato al campo domenica perché non era stato inserito negli undici di partenza. Pedone comunque domenica ci sarà così come Romanciuc ed entrambi partiranno dall'inizio. Il ds Ganassi comunque minimizza: “ L' ambiente è serenissimo, è chiaro che dopo un anno e 4 partite senza punti, un po' di nervosismo ci può stare, ma è ora di fare punti a partire dall'importante gara di domenica col Granamica. Domenica mancheranno ancora Simonetti, che aspettiamo ma purtroppo sembra un infortunio grave, Aracri ma dovrebbe essere l'ultima settimana, mentre Angelinoè in forse per una botta Per fortuna ci rientra Scardovelli in porta”.

Matteo Pierotti

