Hockey su ghiaccio: al via il campionato, Miners di Fanano pronti

A disposizione del coach Valeriy Plotyankiy

Un sogno che si riaccende, con tanta voglia di divertirsi e non poche ambizioni sportive. Manca ormai solo il fischio d'inizio per la nuova stagione dei Fanano Miners che domani, sabato 8 novembre, ospiteranno al Palaghiaccio la Real Torino per la prima giornata del campionato amatoriale Libertas Fascia A di Hockey su ghiaccio. Sarà innanzitutto una bella festa di sport: cancelli del Palaghiaccio aperti già dalle 15 per il consueto pattinaggio libero sul ghiaccio, punto ristoro con la novità dei 'crescentoni' e vin brulè, musica fino al fischio d'inizio previsto per le 18.30 (ingresso gratuito) ed esibizione di pattinaggio artistico di atlete della Polisportiva tra il secondo e il terzo 'periodo' di gara. 'L'Hockey come le altre attività della Polisportiva sono innanzitutto un momento di crescita sportiva e un'occasione di aggregazione a cui va dedicata una cornice importante - sottolinea Mattia Piccinelli, presidente della Polisportiva Fanano e capitano dei Miners - E noi siamo pronti a far trascorrere sotto tutti i punti di vista una serata ricca di emozioni'. Non sarà un match semplice anche perché domani “i minatori” di Fanano affronteranno il Real Torino, tra le favorite del girone Libertas Fascia A composto da nove squadre, tutte provenienti dalNord Italia a dimostrazione di quanto Fanano sia una sorta di avamposto per l'hockey sul ghiaccio sotto il Po.Il prossimo appuntamento casalingo è previsto per sabato 20 dicembre quando a Fanano sarà ospite la Hc Vikings: la seconda e la terza giornata prevedono infatti due trasferte per i Miners che sabato 22 novembre a Varese se la vedranno con i campioni in carica della Crazy Beers, mentre domenica 14 dicembre saranno di scena ad Assago ospiti dei Fighters. Il 2026 si apre invece con il match casalingo di sabato 31 gennaio contro l’Hc Sgulart, mentre gli ultimi due impegni saranno in trasferta: domenica 15 febbraio in Piemonte contro il Torino Bulls e domenica 19 aprile ad Assago contro i Black Angels.Sabato 8 novembre saranno tutti a disposizione tranne gli infortunati Elia Barilli e Mattia Corsini che siederanno comunque in panchina. Il tecnico Valeriy Plotyanskiy potrà contare su: Samuele Baraldi, Davide Muzzarelli, Tommaso Cavallini, Alessandro Lombardi, Lorenzo Scelfo, Noah Poder, Andrè Rolfini, Mike Silva Costa, Alessandro Mirani, Mattia Piccinelli, Adam Romano, Stefano Covili, Michael Pellegrini, Alessandro Finetti, Omar Piccinelli, Manuel Obici, Fabio Gandolfi, Michele Bonaccorsi Cantelli e Reno de Paoli.