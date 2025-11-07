Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Hockey su ghiaccio: al via il campionato, Miners di Fanano pronti

Hockey su ghiaccio: al via il campionato, Miners di Fanano pronti

A partire dalle 18,30 di sabato 8 al Palaghiaccio di Fanano, si batteranno contro la quotata squadra del Real Torino

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Un sogno che si riaccende, con tanta voglia di divertirsi e non poche ambizioni sportive. Manca ormai solo il fischio d'inizio per la nuova stagione dei Fanano Miners che domani, sabato 8 novembre, ospiteranno al Palaghiaccio la Real Torino per la prima giornata del campionato amatoriale Libertas Fascia A di Hockey su ghiaccio. Sarà innanzitutto una bella festa di sport: cancelli del Palaghiaccio aperti già dalle 15 per il consueto pattinaggio libero sul ghiaccio, punto ristoro con la novità dei 'crescentoni' e vin brulè, musica fino al fischio d'inizio previsto per le 18.30 (ingresso gratuito) ed esibizione di pattinaggio artistico di atlete della Polisportiva tra il secondo e il terzo 'periodo' di gara. 'L'Hockey come le altre attività della Polisportiva sono innanzitutto un momento di crescita sportiva e un'occasione di aggregazione a cui va dedicata una cornice importante - sottolinea Mattia Piccinelli, presidente della Polisportiva Fanano e capitano dei Miners - E noi siamo pronti a far trascorrere sotto tutti i punti di vista una serata ricca di emozioni'. Non sarà un match semplice anche perché domani “i minatori” di Fanano affronteranno il Real Torino, tra le favorite del girone Libertas Fascia A composto da nove squadre, tutte provenienti dal
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Nord Italia a dimostrazione di quanto Fanano sia una sorta di avamposto per l'hockey sul ghiaccio sotto il Po.Il prossimo appuntamento casalingo è previsto per sabato 20 dicembre quando a Fanano sarà ospite la Hc Vikings: la seconda e la terza giornata prevedono infatti due trasferte per i Miners che sabato 22 novembre a Varese se la vedranno con i campioni in carica della Crazy Beers, mentre domenica 14 dicembre saranno di scena ad Assago ospiti dei Fighters. Il 2026 si apre invece con il match casalingo di sabato 31 gennaio contro l’Hc Sgulart, mentre gli ultimi due impegni saranno in trasferta: domenica 15 febbraio in Piemonte contro il Torino Bulls e domenica 19 aprile ad Assago contro i Black Angels.

A disposizione del coach Valeriy Plotyankiy

Sabato 8 novembre saranno tutti a disposizione tranne gli infortunati Elia Barilli e Mattia Corsini che siederanno comunque in panchina. Il tecnico Valeriy Plotyanskiy potrà contare su: Samuele Baraldi, Davide Muzzarelli, Tommaso Cavallini, Alessandro Lombardi, Lorenzo Scelfo, Noah Poder, Andrè Rolfini, Mike Silva Costa, Alessandro Mirani, Mattia Piccinelli, Adam Romano, Stefano Covili, Michael Pellegrini, Alessandro Finetti, Omar Piccinelli, Manuel Obici, Fabio Gandolfi, Michele Bonaccorsi Cantelli e Reno de Paoli.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Volley Modena combatte, ma subisce la rimonta vincente di Offanengo

Volley Modena combatte, ma subisce la rimonta vincente di Offanengo

E' morto Andrea De Adamich, l’ex pilota di F1 campione dei motori in tv aveva 84 anni

E' morto Andrea De Adamich, l’ex pilota di F1 campione dei motori in tv aveva 84 anni

Dilettanti, il Crer premia chi sceglie la linea verde: premi fino a 6mila euro

Dilettanti, il Crer premia chi sceglie la linea verde: premi fino a 6mila euro

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro