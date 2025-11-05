Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley Modena combatte, ma subisce la rimonta vincente di Offanengo

Si chiude 3-1 per le ospiti la sfida del PalaMadiba che ha visto le padrone di casa partire forte e portarsi avanti e poi subire la rimonta avversaria

2 minuti di lettura
Non riesce a dare continuità al successo di Altamura il Volley Modena, mentre Offanengo torna a smuovere in maniera importante la propria classifica con tre punti dopo il ko contro la corazzata Brescia di domenica. Si chiude 3-1 per le ospiti la sfida del PalaMadiba che ha visto le padrone di casa partire forte e portarsi avanti nel primo set, poi nel secondo sul punteggio di 10-7, arriva la reazione delle cremonesi che dai nove metri trovano la chiave per scardinare la ricezione di Modena e per dare inizio ad un altro match.Coach Marone propone il suo sestetto ormai classico con Lancellotti in cabina di regia, Nonnati opposta, Fusco e Visentin in posto quattro con Righi libero. Dall’altra parte della rete rientra Nardelli in diagonale con Bellia in posto quattro, mentre in regia c’è Compagnin con Zago opposto. A completare il sestetto le centrali Caneva e Ravazzolo con Di Mario libero.Pronti, via e come detto Modena preme subito sull’acceleratore volando sul 5-0 grazie al turno di servizio di Fusco. Sarà un bottino che le gialloblù custodiranno gelosamente fino alla fine o quasi, con Offanengo che non riesce ad entrare in partita come avrebbe voluto e subisce le soluzioni offensive di una Modena particolarmente attenta ed efficace nel fondamentale.
Punto dopo punto si arriva allo sprint finale con Nardelli che batte out il pallone del 25-22 per Modena.Si cambia campo e si riparte con Nonnati, Visentin e Fusco a fare la differenza e scavare il solco fino al 10-7, quando improvvisamente Modena si spegne sul turno di servizio di Bellia e subisce un break fino al 10-14 prima e 11-19 poi che galvanizza notevolmente le ospiti. Rimettere in parità le sorti della gara a questo punto è un gioco da ragazzi e si concretizza il tutto con il 25-17 firmato a muro da Ravazzolo.Terzo e quarto set, invece, scivolano via sul filo dell'equilibrio, ma Offanengo mette in campo più cinismo e concretezza sui palloni decisivi, trovando anche un altro break importante al servizio nel quarto set che gli permette di recuperare dal 14-16 e risalire fino al 22-16 che, di fatto, decide parziale e gara. L'ottima regia di Compagnin ed il buon rendimento offensivo della squadra sono l'arma in più assieme, appunto, alla battuta per Offanengo, mentre nella metà campo di Modena sono i blackout improvvisi a creare rammarico perché nel complesso la squadra dimostra di crescere settimana dopo settimana, partita
dopo partita.
