E' morto Andrea De Adamich, l’ex pilota di F1 campione dei motori in tv aveva 84 anni
Corse cinque stagioni in Formula 1 con Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Poi il successo a Mediaset
Appesa tuta e casco nel 1974, De Adamich divenne il volto televisivo più riconoscibile dell’automobilismo italiano. Dal 1978 al 2009 raccontò la Formula 1 per Mediaset, in coppia con Guido Schittone, unendo competenza e passione. Nel 1991 fondò a Varano il Centro Internazionale Guida Sicura, punto di riferimento per la formazione su strada e proseguimento naturale della sua collaborazione con Alfa Romeo.
Accanto all’attività professionale, De Adamich coltivò una collezione d’auto unica nel suo genere. Nei capannoni di Varano, affacciati sull’autodromo, custodiva centinaia di modelli, “60 Ferrari, 70 Maserati e 150 Alfa Romeo”, raccontava con orgoglio, insieme a moto e rarità d’epoca. Tra i suoi gioielli, la Triumph TR3 con cui iniziò a correre, la Maserati Sebring appartenuta a Luciano Pavarotti e la Ventorosso, una cabriolet costruita da Pavesi su base Ferrari 412.
C’erano anche le sue amate Moto Guzzi, tra cui la V7 Special acquistata negli anni ’70, e perfino qualche curiosità come la dune buggy Autozodiaco Squalo o una serie di minicar Grecav “per far divertire mia figlia Anna coi suoi amici”, diceva sorridendo.Foto Dire
