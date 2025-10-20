Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Real Formigine travolto a Fidenza

La panchina di Mezzetti al momento non è in pericolo, a meno di sorprese

Un'altra sconfitta per il Real Formigine che cade anche a Fidenza contro una Fidentina che doveva riscattare le ultime prove negative. La panchina di Mezzetti al momento non è in pericolo, a meno di sorprese.
Si porta subito in avanti la Fidentina, e al 2’ Manfredini devia in angolo un tiro dal limite di Pasaro. Resta coperto il Formigine, tentando di chiudere tutti gli spazi. Specialmente sul fronte destro, dove sono molto attivi Russo e Bandaogo. Conquistano un corner i padroni di casa al 7’. Sugli sviluppi, una potente conclusione di Visconti subisce una deviazione che spiazza Manfredini e finisce in rete: 1-0. E’ immediata la reazione del Formigine, che insiste sulla sinistra, dove è attenta la guardia di Bandaogo. Arati e Depietri cercano di dare ordine alla manovra, con pressing sistematico sui portatori di palla avversari. Al 18’ viene chiuso con difficoltà un contropiede di Russo a sinistra. Poi Donnarumma in uscita ferma una puntata in verticale di Guastalli. Al 20’ raddoppiano i padroni di casa. La difesa ospite si fa sorprendere da un lancio preciso in area di Russo. Aggancia Pasaro, che in diagonale segna in modo imparabile: 2-0. Dopo il raddoppio tenta di controllare la gara la Fidentina.
La partita entra in una fase di stallo, con il Formigine che tenta di portarsi avanti e i padroni di casa che perdono troppi palloni e sprecano in avanti. E al 38’ il Formigine accorcia le distanze. Gira a vuoto la difesa della Fidentina su un attacco da sinistra. La palla giunge a Iattici davanti alla porta, completamente smarcato. Tiro secco e 2-1. Prendono coraggio gli ospiti, ma i padroni di casa concludono la prima frazione in vantaggio, senza concedere nulla. Riprende ad attaccare il Formigine nella ripresa, ma al 3’ segna ancora la Fidentina. Un errore della difesa ospite, permette a Salvatore Ferrara di entrare in area e superare in diagonale Manfredini a sinistra: 3-1. Si riportano in avanti gli ospiti. Ma al 7’ sfiora il gol Pasaro in contropiede su lancio lungo di Visconti. L’ingresso di Stanco porta qualità e centimetri all’attacco del Formigine. Alto un tiro di Salvatore Ferrara al 15’. Sono già allungate a questo punto le due squadre. Al 23’ arriva il gol che di fatto chiude la gara. Cede la difesa ospite a sinistra. Pasaro entra in area a sinistra e appoggia a Marzoli, solo davanti alla porta. Rapida deviazione e 4-1.
Dopo una combinazione veloce Pasaro-Salvatore Ferrara, Marzoli sfiora la doppietta. Superato il 30’ scade la gara, nonostante la girandola di cambi. Non si arrende il Real Formigine, ma la Fidentina tiene bene sino al termine, limitandosi a tenere la palla lontana da Donnarumma. Al 43’ Visconti calcia alta una punizione dal limite. La gara si conclude dopo un breve recupero.

Il tabellino

FIDENTINA BORGO S.D.-REAL FORMIGINE 4-1
FIDENTINA B.: Donnarumma, Visconti, Soregaroli (27ʼst Errigo, 40ʼst Cavalca), Galletti (14ʼst Marzoli), Ferrara S., Russo (1ʼst Fontana), Casarini, Varani, Bandaogo, Pasaro (24ʼst Araldi), Bocchialini. A disp.: Mora, Petrelli, Nocciolini, Labriola. All. Montanini
FORMIGINE: Manfredini, Paglia (6ʼst Marventi), Sejderaj, Depietri, Guerri (17ʼst Stella), Cristiani, Mininno, Arati, Guastalli (6ʼst Stanco), Waddi (36ʼst Ferrara P.), Iattici (31ʼst Valcavi). A disp. Rosa, Artiaco, Roncaglia, Sighinolfi. All. Mezzetti
Arbitro: Antoni di Reggio Emilia
Reti: 7’ Visconti, 20’ Pasaro, 38’ Iattici, 3’st Ferrara S., 23’st Marzoli
Note: ammonito Mininno
Matteo Pierotti
