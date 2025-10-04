Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Stupro di San Damaso, arrestato un 20enne di origine marocchina

L'uomo aveva legato con una corda prima le mani e successivamente il collo della vittima e la aveva costretta a subire violenza sessuale

Ieri la Squadra Mobile di Modena ha arrestato e portato in carcere un 20enne di origine marocchina. L'uomo sarebbe il responsabile della violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi il 19 agosto scorso nei confronti di una donna a San Damaso.
La donna, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta presso il percorso Vivi Natura a San Damaso presso le Casse di espansione del fiume Panaro, era stata spintonata e aggredita dal 20enne il quale, dopo averla trascinata in punto isolato e non visibile, e averle legato con una corda prima le mani e successivamente il collo, la aveva costretta a subire violenza sessuale. L'uomo era poi fuggito rapinando la donna anche della sua bicicletta, del valore di circa 4.500 uro, e gettando poco più avanti, i suoi effetti personali tra cui il telefono cellulare.
Sul posto era intervenuto il 118, la Squadra Mobile la locale Polizia Scientifica.
La vittima, dopo essere stata trasportata soccorsa e visitata in ospedale aveva sporto querela fornendo una descrizione accurata dell’indagato, che consentiva di approntare un identikit del presunto autore da parte di personale specializzato.
Attraverso l’analisi accurata delle celle telefoniche attivate nella zona dove era avvenuta la violenza sessuale, è stata individuata, tra le altre, l’utenza cellulare dell’indagato, compatibile con la presenza dello stesso nell’ora e nel luogo di consumazione del delitto.
Sulla scorta dell’identikit realizzato e dei tabulati telefonici, il 30 settembre la Procura della Repubblica ha disposto la perquisizione e sequestro nei confronti dell’indagato, con contestuale fotosegnalamento dello stesso.
Nell’abitazione del giovane è stata trovata la forcella della bicicletta provento della rapina e gli indumenti utilizzati in occasione della violenza sessuale.
Le indicazioni fornite dall’indagato in occasione della perquisizione hanno consentito altresì di rinvenire e sequestrare il telaio della medesima bicicletta oggetto di rapina, recuperata all’interno di un canale sito in Castelfranco Emilia grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Modena.
Dopo l’acquisizione degli oggetti citati, la vittima è stata invitata presso gli uffici della Squadra Mobile, dove ha riconosciuto senza ombra di dubbio la forcella e il telaio della sua bicicletta.
Le impronte digitali dell’indagato sono state quindi, immediatamente comparate con esito positivo dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Bologna sui frammenti di impronte esaltati sullo schermo del telefono cellulare della vittima e su una lente degli occhiali della vittima, che erano stati toccati dall’indagato in occasione dell’aggressione e rinvenuti e sottoposti a sequestro dalla Polizia Scientifica di Modena, intervenuta in occasione del sopralluogo.
L'uomo ora si trova in carcere a Modena.
