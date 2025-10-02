Donna violentata sul percorso natura a San Damaso: caccia all'uomo

Un'altra aggressione a sfondo sessuale violenza nei confronti di una donna da parte di un uomo. Un fatto non è emerso ufficialmente ma dal racconto di alcune persone della zona e che risalirebbe al primo pomeriggio del 20 agosto, accaduto lungo il tratto del Percorso Natura del Panaro, in località San Damaso. Una donna, sta percorrendo il tratto del percorso naturale in sella alla sua bicicletta quando viene avvicinata da un uomo straniero anch'egli in bicicletta. Le si avvicina la strattona la fa cadere e usa violenza su di lei.
La zona in cui si è verificato il fatto è piuttosto isolata, e i tentativi della donna di chiedere aiuto sono risultati vani. Dopo l’aggressione, l’uomo si è rapidamente allontanato. La donna, nonostante il forte shock, è riuscita a raggiungere un vicino centro culturale della zona, dove ha chiesto aiuto. Da lì sono stati allertati i soccorsi e le forze di Polizia che avrebbero avviato le indagini, anche se non ufficializzate ancora oggi da nessuna informativa.
Il caso è emerso solo in queste ore, a distanza di settimane, grazie alle testimonianze di alcuni cittadini a conoscenza del fatto.
Nella foto di archivio il tratto di San Damaso del percorso natura
Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso
