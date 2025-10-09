Donna aggredita in viale Storchi a Modena, denunciato tunisino 31enne

La Polizia di Modena ha denunciato un tunisino di 31 anni per percosse e violenza privata.

Nella giornata di ieri, intorno alle 14, come riportato da La Pressa, la Squadra Volante è intervenuta in viale Storchi, dove era stata segnalata un’aggressione ad una signora da parte di un uomo, che dopo averla afferrata per i capelli l’aveva spinta contro un muro. Un giovane era intervenuto in soccorso della donna, facendo desistere l’aggressore, che si era poi allontanato in direzione della stazione delle autocorriere.

Gli agenti, grazie alle informazioni acquisite dalla vittima e dai testimoni e all’analisi delle immagini della videosorveglianza di un locale della zona teatro dei fatti, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, persona già conosciuta alle Forze dell’ordine. Immediatamente sono scattate le ricerche, protrattesi fino a questa mattina, quando una pattuglia della Squadra Volante, nel transitare nei pressi della stazione delle autocorriere, lo ha riconosciuto e subito bloccato. Al vaglio dell’Ufficio Immigrazione la sua posizione sul territorio nazionale.

