Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Donna aggredita in viale Storchi a Modena, denunciato tunisino 31enne

Donna aggredita in viale Storchi a Modena, denunciato tunisino 31enne

L'uomo, dopo averla afferrata per i capelli, l’aveva spinta contro un muro

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

La Polizia di Modena ha denunciato un tunisino di 31 anni per percosse e violenza privata.
Nella giornata di ieri, intorno alle 14, come riportato da La Pressa, la Squadra Volante è intervenuta in viale Storchi, dove era stata segnalata un’aggressione ad una signora da parte di un uomo, che dopo averla afferrata per i capelli l’aveva spinta contro un muro. Un giovane era intervenuto in soccorso della donna, facendo desistere l’aggressore, che si era poi allontanato in direzione della stazione delle autocorriere.
Gli agenti, grazie alle informazioni acquisite dalla vittima e dai testimoni e all’analisi delle immagini della videosorveglianza di un locale della zona teatro dei fatti, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, persona già conosciuta alle Forze dell’ordine. Immediatamente sono scattate le ricerche, protrattesi fino a questa mattina, quando una pattuglia della Squadra Volante, nel transitare nei pressi della stazione delle autocorriere, lo ha riconosciuto e subito bloccato. Al vaglio dell’Ufficio Immigrazione la sua posizione sul territorio nazionale.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fermano auto e scoprono grande commercio di droga: quattro arresti e 13 kg sequestrati

Fermano auto e scoprono grande commercio di droga: quattro arresti e 13 kg sequestrati

Modena, complesso dell’ex Orsoline: parte secondo stralcio

Modena, complesso dell’ex Orsoline: parte secondo stralcio

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

'Liste d'attesa Ausl di Modena: la Corte dei Conti conferma le gravi carenze'

'Liste d'attesa Ausl di Modena: la Corte dei Conti conferma le gravi carenze'

Degrado e criminalità: il fallimento storico delle giunte comunali di Modena

Degrado e criminalità: il fallimento storico delle giunte comunali di Modena

Dax non ce l'ha fatta: lutto della ASD Modena Darts

Dax non ce l'ha fatta: lutto della ASD Modena Darts

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne

Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne

Modena: furto nella notte in un bar alla Madonnina, 23enne moldavo arrestato

Modena: furto nella notte in un bar alla Madonnina, 23enne moldavo arrestato

Omicidio a Modena: in carcere 46enne tunisino, si è costituito

Omicidio a Modena: in carcere 46enne tunisino, si è costituito

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato