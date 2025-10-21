Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schianto al Carrai di Pavullo: 23enne ferita resta incastrata nelle lamiere

Lo schianto è avvenuto alle 12.45 e ha visto coinvolti un Renault Trafic e una Fiat Punto

Incidente oggi pomeriggio al Carrai Pavullo in prossimità dell’incrocio con via Molino Galeotto. La Statale 12 è rimasta chiusa in quel tratto per oltre un'ora.
Lo schianto è avvenuto alle 12.45 e ha visto coinvolti un Renault Trafic condotto da un 54enne di Sestola e una Fiat Punto alla cui guida si trovava una 23enne di Pavullo. La ragazza è rimasta ferita e incastrata nell'auto.
Sul posto due pattuglie della polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco di Pavullo. La 23enne dopo essere stata liberata dalle lamiere è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara.
