Schianto al Carrai di Pavullo: 23enne ferita resta incastrata nelle lamiere
Lo schianto è avvenuto alle 12.45 e ha visto coinvolti un Renault Trafic e una Fiat Punto
Lo schianto è avvenuto alle 12.45 e ha visto coinvolti un Renault Trafic condotto da un 54enne di Sestola e una Fiat Punto alla cui guida si trovava una 23enne di Pavullo. La ragazza è rimasta ferita e incastrata nell'auto.
Sul posto due pattuglie della polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco di Pavullo. La 23enne dopo essere stata liberata dalle lamiere è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival
Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico
'Sanità a Vignola, le parole del sindaco confermano le denunce di Forza Italia'
Addio automedica di notte a Vignola, Muratori: 'Ma abbiamo salvato il Pronto soccorso'
Massa (Fi): 'Vignola, tagli mascherati da riorganizzazione, la messinscena continua'
Maranello, in arrivo due nuovi photored