Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.
Ha spento cento candeline domenica 12 ottobre Aldina Tufacchi e, per la speciale occasione questa mattina, martedì 14 ottobre, ha ricevuto presso la Casa residenza per anziani Gorrieri, in cui vive, la visita del vicesindaco Francesca Maletti che, in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti.
Quella di Aldina è una vita vissuta a Pavullo, tra le montagne dell’Appennino modenese, e a Modena, con una parentesi in Toscana. Una vita fatta di abitudini semplici ma essenziali, come giocare a carte con le amiche che, ancora oggi, ogni tanto riesce a salutare al telefono grazie all’aiuto del figlio Gian Carlo.
Con lei e il vicesindaco, per festeggiare cento anni, erano presenti anche il personale della Casa residenza, gli altri ospiti della struttura e il figlio.
Modena, Aldina compie 100 anni: consegnata la Bonissima
Una vita vissuta a Pavullo, tra le montagne dell’Appennino modenese, e a Modena, con una parentesi in Toscana
Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia
Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina MuzzarelliArticoli Recenti
Orgoglio Mezzetti, ecco i cassonetti
Sciopero all’agenzia Dire: 'Stipendi a rate e non garantiti, ora basta'
Giovani violenti: scontro a calci pugni e cinghiate tra ragazzi in centro a Modena
Oncologo Massimo Federico assolto: 'La verità finalmente ristabilita'