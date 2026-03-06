Si terrà domani, sabato 7 marzo alle 11, presso il Monumento alla Resistenza alla Ghirlandina di Modena, un presidio pubblico a sostegno della nascita di una Repubblica laica e democratica in Iran.
L’iniziativa vuole esprimere solidarietà al popolo iraniano e ai dissidenti che continuano a battersi per libertà, diritti civili e democrazia, contro la repressione del regime teocratico.
Ad introdurre l’incontro saranno Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, e l'ex ministro Carlo Giovanardi. Sono inoltre previsti gli interventi di Sherafat Almi Alireza, membro del gruppo di lavoro commissione esteri dei dissidenti iraniani, ed Esmail Mohades, scrittore iraniano.
Il presidio rappresenta un momento di testimonianza pubblica e politica a sostegno delle istanze democratiche del popolo iraniano. L’iniziativa è promossa da Forza Italia e Popolo e Libertà.
Foto Italpress
Modena, da Forza Italia presidio per la nascita di una Repubblica laica e democratica in Iran
Domani sotto alla Ghirlandina. Platis e Giovanardi insieme. Previsti gli interventi di Sherafat Almi Alireza ed Esmail Mohades
Si terrà domani, sabato 7 marzo alle 11, presso il Monumento alla Resistenza alla Ghirlandina di Modena, un presidio pubblico a sostegno della nascita di una Repubblica laica e democratica in Iran.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione
Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune
Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci
Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'Articoli Recenti
'Ausl Modena, non migliora appropriatezza prescrittiva: aumenta difficoltà d'accesso a visite specialistiche'
Modena, omaggio a Francesca Albanese, il sindaco Mezzetti: ‘Non lo rifarei’
Sanità: metà delle prescrizioni per visite specialistiche inappropriate. 'Ecco come stiamo migliorando il sistema'
Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più