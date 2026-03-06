Modena, da Forza Italia presidio per la nascita di una Repubblica laica e democratica in Iran

Si terrà domani, sabato 7 marzo alle 11, presso il Monumento alla Resistenza alla Ghirlandina di Modena, un presidio pubblico a sostegno della nascita di una Repubblica laica e democratica in Iran.

L’iniziativa vuole esprimere solidarietà al popolo iraniano e ai dissidenti che continuano a battersi per libertà, diritti civili e democrazia, contro la repressione del regime teocratico.

Ad introdurre l’incontro saranno Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, e l'ex ministro Carlo Giovanardi. Sono inoltre previsti gli interventi di Sherafat Almi Alireza, membro del gruppo di lavoro commissione esteri dei dissidenti iraniani, ed Esmail Mohades, scrittore iraniano.

Il presidio rappresenta un momento di testimonianza pubblica e politica a sostegno delle istanze democratiche del popolo iraniano. L’iniziativa è promossa da Forza Italia e Popolo e Libertà.

Foto Italpress

