Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fino allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Dopo 12 anni il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha messo fino allo scempio del campo nomadi abusivo sotto la Tav. Questa mattina lo polizia locale ha provveduto allo sgombero dell'area di via Canaletto a San Matteo: a quanto pare gli occupanti abusivi andranno temporaneamente in un'area privata. Una soluzione netta trovata all'indomani della tragedia della Crocetta, dove ha perso la vita Antonietta Berselli, travolta da un'auto sulla quale viaggiavano 4 ragazzi che vivevano in quest'area e che stavano fuggendo dai carabinieri.

In pochi giorni trova così soluzione un problema che per oltre un decennio è stato stigmatizzato da opposizioni, cittadini e residenti di San Matteo. Una situazione di totale illegalità che viene sanata con un provvedimento urgente e - a quanto risulta - con un accordo con il proprietario di un terreno privato.

Al momento dell'intervento di oggi nel campo erano presenti sette persone, di cui cinque bambini: fino al mese scorso era presente un'altra famiglia, che si era già trasferita spontaneamente in provincia.