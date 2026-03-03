Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Omicidio stradale a Modena, il sindaco: 'Comune si costituirà parte civile'

Il sindaco Mezzetti: 'Sull'area abusiva di San Matteo serve soluzione strutturale e definitiva'

'I responsabili dei fatti di via Nonantolana che hanno causato la morte della signora Antonietta Berselli sono stati tutti individuati e il conducente dell'auto è stato arrestato. Ora ci aspettiamo che la giustizia abbia tempi rapidi e che assicuri la certezza della pena per chi si è macchiato di questo crimine. Il Comune intende costituirsi parte civile nel futuro processo'. Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti nel giorno dell'ultimo saluto all'anziana uccisa a Modena da un'auto con a bordo 4 persone che stavano fuggendo dai carabinieri.

'Questa mattina ho partecipato ai funerali della nostra concittadina per far sentire ai familiari la solidarietà e la vicinanza di tutta la città perché quanto accaduto è un fatto gravissimo che scuote le nostre coscienze. Il Comune, in dialogo con la Prefettura, non tralascerà nulla rispetto all'area abusiva di San Matteo, nella convinzione che la soluzione debba essere strutturale e definitiva'.

