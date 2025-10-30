Carpi, addio a Leda Tirelli: la donna delle camicie coi baffi

Per anni è stata definita amichevolmente “la donna delle camicie coi baffi”, quelli di Maurizio Costanzo, per il fatto di essere stata la titolare, insieme al marito Clodo Righi, detto Dino, della ditta Frarica, produttrice di camicie di qualità, quelle che il presentatore Maurizio Costanzo, indossava nel proprio fortunato show televisivo e nell’altrettanto seguito spot pubblicitario “la camicia coi baffi”.

Leda Tirelli, donna forte e decisa sia nella conduzione della famiglia che nella attività produttiva, amava il proprio lavoro che conduceva con passione e viene ancora oggi ricordata, scomparsa all’età di 97 anni, come dinamica e capace manager aziendale, che ha contribuito alla ascesa negli anni dal ‘70 al ‘90 dell’azienda di viale Messori, nella quale venne più di una volta ospite lo stesso presentatore televisivo per girare alcune delle scene dello spot televisivo che contribuì alle fortune della camicia.

Gran lavoratrice, impegnata anche nel sociale, non faceva mistero delle proprie idee e convinzioni politiche tanto da indurla nel 2004 a presentarsi alle elezioni amministrative venendo eletta consigliere comunale a Carpi nella file di Alleanza nazionale, dove si impegnò con una serie di proposte sulla viabilità stradale nella zona est di Carpi.

Negli ultimi anni si era era ritirata a vita privata uscendo poco dalla propria villa di via Anna Frank. Leda Tirelli lascia due figli.

Cesare Pradella

