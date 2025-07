Finale Emilia, via alla gara per i servizi di direzione lavori per il Municipio

Dopo la pubblicazione della gara per la progettazione delle aree esterne del Centro Sportivo, è arrivato anche il momento del bando per i servizi di direzione lavori per il Municipio di Finale Emilia. L’Unione Bassa Reggiana, infatti, ha pubblicato mercoledì 30 luglio il bando per la procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero, consolidamento e rifunzionalizzazione del Municipio e di Casa Galei. L’assegnazione dei lavori avverrà tramite procedura aperta telematica. L’importo a base di gara è di 451.572,17 euro e il termine di presentazione delle offerte è fissato alle 12 del 15 settembre 2025. 'Finalmente – dice il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – arriva il momento del Municipio, forse l’opera più importante per la nostra comunità, anche più di torre, castello e teatro, perché ha sempre rappresentato il vero cuore pulsante della città, il luogo di aggregazione principale della vita quotidiana dei finalesi. L’incarico per la direzione lavori è solo il primo passo, al quale farà seguito la messa a gara dei lavori di ricostruzione dello storico immobile, edificato intorno al 1745, poi riadattato in più occasioni a partire dai primi del Novecento fino agli anni Ottanta del secolo scorso'. Sul sito istituzionale del comune di Finale Emilia è possibile accedere alla procedura aperta telematica per l’affidamento dell’incarico.